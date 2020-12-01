Не всі проблеми сексуального характеру можна вирішити за закритими дверима, наголошує Уляна Супрун.

Нормальною кількістю інтимних стосунків між партнерами є та, яка приносить задоволення. Водночас за даними досліджень, у середньому людина займається сексом один раз на тиждень.

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Про це з посиланням на спецпроєкт "Психея" написала колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун у Facebook.

"Нормальна кількість сексу — це та, яка приносить задоволення вам і вашому партнеру. Деякі дослідження вказують, що в середньому людина займається сексом понад 50 разів на рік, або ж один раз на тиждень. Та якщо у вас сексуальне бажання виникає частіше або рідше - це нормально", - написала вона.

Супрун зазначила, що секс має кілька етапів, які можуть бути доволі розмитими.

"Хімічні процеси в нашому мозку можуть прояснити, що ми відчуваємо в моменти інтимної близькості. Спершу у нас виникає бажання, потім ми збуджуємося, після того — власне статевий акт, оргазм та розслаблення", - зауважила екс-очільниця МОЗ.

Вона наголосила, що партнери можуть обговорити власні вподобання та очікування й розв'язати будь-які проблеми, які можуть стати на заваді отримання позитивного сексуального досвіду.

"Якщо ви відчуваєте, що у сексі щось не так і не можете впоратися з проблемою самостійно чи з партнером, не соромтеся звертатися за допомогою до фахівців. Можливо, вам потрібна консультація та допомога, аби дійти здорового рішення. Не всі проблеми такого характеру можна вирішити за закритими дверима", - додала Супрун.

Секс: поради Супрун

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Автор: Вікторія Гордієнко