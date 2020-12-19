За допомогою таких розваг ви точно зможете здивувати свою другу половинку.

Додати різноманітності в сексуальні відносини вам допоможуть настільні ігри для дорослих, які внесуть у ваше життя яскраві фарби і незабутні емоції.

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У цих іграх немає нічого складного, зате відчуття залишаться дуже приємні, пише Обозреватель.

Сексополія

У коробці гри вас чекає безліч компонентів. Наприклад, ніжна пір'їнка, м'яка пов'язка, лубриканти і т.д. Так, ви по черзі зі своїм партнером кидаєте кубики і рухаєтеся по ігровому полю. Більшість клітин, на які ви будете потрапляти – це певні активи, які ви можете придбати. Коли ваш партнер буде потрапляти на це місце, потрібно буде виконати певне завдання.

Фант

Гра полягає у виконанні завдань, написаних на картках-фантах, при цьому ролі визначаються жеребкуванням. Вона має чотири рівні: білий, жовтий, рожевий і червоний, що визначено кольором фантів. Чим темніший фант, тим "гарячіше" завдання.

In LOVE

У процесі гри ви витягаєте картки з колоди, в яких будуть вказані завдання. По черзі кидаючи гральні кістки, ви будете брати карти з різних гральних колод, присвячених гарячим тематикам.

Правда чи справа

Ви по черзі питаєте одного у одного: "Правда чи справа?" Якщо ваш партнер вибрав "правду" - він / вона тягне стік і відповідає на питання з червоної сторони, наприклад: "якби ти міг вибрати сексуальний наряд, що б це було?". Якщо вибрав "справа" - тягне стік і виконує завдання, вказане на фіолетовій стороні, наприклад виконати танець живота.

Ти+я

По черзі ви витягуєте картки і відповідаєте на зазначені в них питання. Колода "Розкажи" - це питання про вас, на які потрібні тільки правдиві відповіді. Питання з колоди "Вгадай" стосуються вашого супутника життя, на них ви повинні будете спробувати дати правильну відповідь.

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Автор: УНІАН