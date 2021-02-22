Можливо, ти думаєш, що пара зручних подушок не означає для хорошого сексу нічого, але це не так. Легка зміна кута між сідницями і ліжком – і зовсім інші відчуття! Так що вибери подушки жорсткіше – м'якше - і вперед, до пригод.
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Пропонуємо кілька цікавих варіантів для сексу з використанням подушки, пише Cosmo.
- Труба
Поклади подушки один на одну, зверху – вібратор, встань на карачки. Підтримуй іграшку однією рукою, поки партнер влаштовує сеанс фінгеринга (або звичайного сексу, як домовтеся). Якщо все складеться, отримаєш подвійний оргазм за ціною одного.
- Глибоке занурення
Навіть у звичайній місіонерці гора подушок змінить буквально все. Підклади їх під сідниці, щоб підняти стегна до рівня пеніса, коли партнер стоїть на колінах. Для більшої близькості закинь ноги йому на шию, а рукою або секс-іграшкою стимулюй клітор.
- Долина вогню
Нехай він сяде на ліжку. Поклади гірку подушок йому під спину, а ще парочку – під стегна і коліна. Сядь зверху спиною до нього. Запевняємо, поза "наїзниці навпаки" відкриється перед тобою з нового боку!
- Хрест-навхрест
Цей варіант виглядає так, ніби ви почали будувати форт з подушок і зупинилися на півдорозі. Нехай він ляже на бік, під ним пара подушок, а ти ляж на спину, перекинувшись через нього. У цій позі зручно займатися сексом, якщо у нього невеликий пеніс, а ще можна використовувати різні іграшки.
- Доггі по-новому
Поклади пару подушок на край ліжка, встань на них на коліна (тільки обережно, не впади!) спиною до краю ліжка - і до партнера, що стоїть поруч. Потягнися вперед, опустися на руки. Доггі-стайл під таким кутом викличе бурю позитивних емоцій у вас обох!
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