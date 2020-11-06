У порно ці секс позиції використовуються регулярно і чоловіки думають, що це гарна ідея. Але в реальності зовсім не так.

Пози в сексі, які постійно використовуються в кіно для дорослих, не завжди зустрічаються з радістю і натхненням дівчатами в реальному житті. Багато подібних поз представниці жіночої статі ненавидять і зовсім не бажають пробувати в ліжку.

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У порно ці секс позиції використовуються регулярно і чоловіки думають, що це гарна ідея. Але в реальності зовсім не так. Після деяких поз наступного сексу може і не бути, пише Рамблер.

Секс в душі або ванній

У порно у ванні тільки і роблять, що займаються сексом. Але в реальності зробити це добре рідко виходить. Занадто слизько, травмонебезпечно, боляче, холодно, а вода вимиває природне змащення. Частково в цьому допомагають правильні інтимні лубриканти, але не завжди. Дівчата вважають за краще у ванні починати ласки і прелюдію, а потім переносити секс у ліжко, коли ви ще мокрі та розпалені.

Секс-поза 69

У порно все просто і зручно, але в реальності все це не зовсім вдала ідея. Робити одночасно мінет й отримувати кунілінгус дівчата можуть. Але закінчити у разі обопільного орального сексу набагато складніше. До негативних факторів додається банальна різниця в зрості.

Дівчата хочуть заплющити очі та насолоджуватися, отримуючи задоволення, а оральним сексом окремо, коли кожен із партнерів приносить задоволення один одному по черзі. Так шанси досягти оргазму вищі.

Зворотна пастушка

Дівчата можуть легко закінчити в такій позиції технічно, але в реальності все складніше. У такій позі складно зрозуміти, що відчуває партнер і як реагує. Дівчата хочуть більше візуального контакту з чоловіком. Витріщатися на його ноги не дуже вдала ідея.

Секс-поза стоячи

Часом добре зайнятися швидким сексом, затримавшись у темному коридорі. Але це дуже рідкісні випадки. У більшості ситуацій дівчині стоячи дуже складно розслабитися й отримати оргазм. До цього додається заняття сексом під не зовсім потрібними кутами.

Акробатичні секс-пози

Складні технічні пози – це для порноакторів і професійних спортсменів. Звичайним людям досить складно отримати задоволення в сексі під час таких кульбітів.

Крім цього, жінки ненавидять у сексі деякі шкідливі звички, що заважають інтиму. Це коли дзвонить телефон, відсутня належна гігієна, багато гумору, вульгарні жарти, занадто грубий секс, зайві розмови та інші відволікаючі фактори.

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Автор: УНІАН