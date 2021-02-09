Пропонуємо дізнатися, як випробувати феєричний оргазм і відчути особливий зв'язок зі своїм партнером.

За даними американського сексолога Альфреда Кінсі, чоловіки з 20 років доходять до оргазму практично при кожному занятті сексом. У різних джерелах стверджується, що від 30 до 75% жінок взагалі ніколи не відчували оргазм від проникнення, але безуспішно намагаються до нього дістатися.

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Якщо ти з тих, хто не може випробувати оргазм від одного лише проникнення – наступні позиції стануть для тебе справжньою знахідкою, пише Cosmo.

Рука допомоги

Поза наїзниці - найлегший і швидкий шлях до оргазму, але ти можеш зробити її ще краще, якщо будеш додатково стимулювати клітор пальцями. Ще одна опція - вручити бойфренду маленький вібратор і нехай це зробить він. У будь-якому випадку, задоволення гарантовано.

Перетин паралелей

Ляжте на бік, один навпроти одного. Перекинь свою верхню ногу поверх його стегон і дозволь йому увійти в тебе. Тут ви обидва опиняєтеся у виграші: він отримує свободу рухів, ти – руки, якими можна стимулювати собі груди і клітор, поки він знаходиться всередині.

Третій незайвий

Візьми невеликий вібратор, загорни його в тонкий рушник або шовкову хустку, щоб злегка зменшити інтенсивність вібрацій. Потім ти лягаєш на спину, а він стає навпаки: розташуй вібратор між ніг і запропонуй хлопцеві керувати ним. Залежно від того, як сильно і довго він захоче тебе стимулювати, потрібно притискати вібратор менше або сильніше. Дражливий фактор і сексуальне напруження в очікуванні оргазму діють краще будь-яких афродизіаків.

Суперложки

Якщо ти соромишся пестити себе на очах у хлопця, спробуй більш традиційну позу - ложок. Ти лягаєш набік, злегка згинаючи ноги в колінах, а він розташовується і входить ззаду. Він запускає руку, щоб попестити твої соски і клітор – оскільки ви не бачите осіб один одного, то можете повністю розслабитися і зосередитися на власних відчуттях.

Павук

Впевненим у собі дівчатам, які не бояться експериментів, варто спробувати цю супер позу. По суті, це перевернута наїзниця, в якій ти можеш тертися клітором Об його лобок, а також сама вирішувати, якою швидкою та інтенсивною буде ця стрибка.

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Автор: УНІАН