Напевно, кожна друга жінка хоч раз в житті, але намагалася задовольнити свого чоловіка орально. Але чи всі ми робимо правильно? Попри нехитрість процесу, оральний секс — справжнє мистецтво, а задоволення важливо отримувати обом.

Ні для кого не секрет, що хлопці обожнюють оральні ласки, але ж можна одночасно і дарувати, і отримувати оргазм. Йдеться про стару добру позу "69", але і не тільки про неї.

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Пропонуємо кілька суперсексуальних варіантів для незабутньої ночі кохання.

Ноги ширше

Звичну позу "69" можна дещо видозмінити: все, що для цього потрібно, почати в звичайному положенні, після чого підняти свої стегна вище так, щоб він міг пестити тебе не тільки язиком, але і пальцями, пише Cosmo. Природно, міняти точку вашого з партнером зіткнення не забороняється - керуйся тим, чого саме хочеться в цю хвилину.

Стикування

Ти лягаєш на спину, обличчям до краю ліжка, він стає навпроти так, щоб пеніс був в легкому доступі для твоїх губ. Однією рукою дотримуй і направляй його за стегна, другою - пести свій клітор. Або повністю довір контроль над процесом йому, пестячи руками свої соски і низ живота.

Тертя і ковзання

Хлопець лягає на спину, ти спускаєшся до рівня його пеніса, попередньо закинувши одну ногу на його ногу. Стисни стегна щільніше і знайди той спосіб взаємодії, який принесе тобі максимальне задоволення: ковзай, потрись клітором об його ногу, ще щільніше обійми її своїми стегнами. Так і до оргазму недалеко!

Нижній поверх

Він стоїть, ти сідаєш на коліна навпроти. По-перше, цю позу обожнюють хлопці, вона дозволяє вдосталь милуватися процесом і відчувати себе повелителем, по-друге, одна з твоїх рук може бути заведена між твоїх ніг і вести тебе до стрімко набирає обертів оргазму. Всі щасливі!

Для найсміливіших

Хлопець сидить в кріслі або на стільці, ти — на його колінах, спиною до його обличчя. Почніть з традиційного сексу в цій позі, потім, якщо вам обом подобаються подібні експерименти, привстань, опустися на коліна і продовж пестити його ротом. Такий контраст відчуттів неймовірно заводить, не кажучи вже про те, що дозволить хлопцеві довше не сходити з дистанції.

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Автор: УНІАН