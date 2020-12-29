Фізіологія сексу і спорту схожі. Під час близькості і занять спортом у людини збільшуються тиск, частота дихання і серцевих скорочень. Це ознаки того, що організм працює в посиленому режимі. Секс, як і спорт, зміцнює серцево-судинну систему, імунітет.

Результати одного дослідження довели, що ми спалюємо 3,6 калорій в хвилину під час сексу — більше, ніж під час швидкої ходьби. Однак сексуальна активність тільки іноді може розглядатися як заміна спортивним вправам.

В ході іншого дослідження вчені порівнювали витрату енергії під час сексу з 30 хвилинами помірного навантаження на біговій доріжці. З'ясувалося: енергетичні витрати на сексуальну активність на ⅔ менше, ніж сили, витрачені на біговій доріжці протягом півгодини. Учасники дослідження відзначили, що сексуальна активність більш приємна, ніж вправи на біговій доріжці.

Секс не може замінити спорт, але може урізноманітнити фізичні навантаження.

Якщо у тебе зараз брак часу через роботу, то доводиться вибирати: або секс, або фітнес-клуб. Пропонуємо рішення з ситуації, що склалася: щоб і вівці цілі, і вовки ситі.

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Дикий поні

Лягай на живіт на фітнес-м'яч, долоні поклади на підлогу для упору (тому що м'яч — це небезпечно, там навіть в інструкції написано). Твій партнер підходить ззаду, ти розводиш ноги і дозволяєш йому увійти в себе. Якщо у вас велика різниця в зростанні, твій партнер може встати на коліна або просто їх призігнути. Зручність цієї пози полягає в тому, що для того, щоб почати рухатися, йому досить просто злегка посувати тебе за ноги.

Маленька мавпочка

Ти зможеш здійснити цю позу, тільки якщо хтось із твоєї родини любить підтягуватися вдома. Ну або якщо ви досить сміливі, щоб спробувати провернути це у дворі на турніках. Схема проста: ти виснеш на турніку, твій партнер підходить, ти обхоплюєш його ногами. Для тривалого грунтовного сексу така поза не підійде, але для того, щоб швиденько «розігрітися» — цілком годиться.

Бігова доріжка на паузі

Для початку - вимкни її! Серйозно, не займайся сексом на рухомій біговій доріжці або на тій, яка може включитися. Загрожує травмами. В іншому - все просто. Дівчина сідає на пульт, а хлопець підходить по біговому полотну, розводить її коліна і входить таким чином. Якщо немає бігової доріжки, її місце легко може зайняти, наприклад, підвіконня.

Ще один фітбол

Для того, щоб спробувати цю позу, ти повинна бути досить гнучкою в спині і плечах. Лягай спиною на фітбол, прогинаючись назад таким чином, щоб торкнутися руками підлоги. Твій партнер встає на коліна перед м'ячем і робить тобі прекрасний кунілінгус. Врахуй, що він обов'язково повинен притримувати тебе під сідниці, тому що не найстійкіша поза.

Качаємо руки

Доггі-стайл хороший тим, що ти можеш підключити практично будь-який девайс - вся верхня частина вільна. Візьми йога-резинку, натягни її між руками і під час сексу намагайся розвести руки в різні боки. Коли набридне, цю ж гумку можна використовувати і як пристосування для спанкінга, і в якості бондажа.

Секс: новини

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Автор: УНІАН