Жоден чоловік не стане заперечувати факт, що йому подобаються жіночі груди. Так, смаки на розміри у всіх різні, але всі обожнюють цю частину жіночого тіла.

Ні для кого не секрет, що наші чоловіки обожнюють наші груди незалежно від того, якої вони форми і розміру. Більшість чоловіків у своїх сексуальних фантазіях уявляють собі найрізноманітніші "збочення", пов'язані з жіночими грудьми. Деякі навіть собі бояться в цьому зізнатися, куди там розповісти подрузі.

Читайте такожВідкриваємо нові локації: топ-7 способів урізноманітнити секс вдома (18+)

Але можливо не потрібно все тримати в собі і варто разок зізнатися в таємних бажаннях, тим більше не все там так страшно, як може здатися на перший погляд. Зрештою, жінка не дасть заподіяти своїм "подругам" шкоди і зробити з ними щось неймовірне.

Пропонуємо добірку поз, в яких жіночим грудям дістанеться особлива увага.

Дражни, дій

Уклади хлопця на спину, а сама влаштуйся зверху, в позі наїзниці, пише Cosmo. Звільни руки так, щоб можна було пестити ними саму себе. Тепер дозволь йому в тебе увійти і...влаштуй справжнє шоу: оближи свій палець і почни водити ним по своїх сосках, пощипуй їх, гладь свої груди, дозволь їй опускатися і підніматися в такт твоїм рухам. Гарантуємо, він буде в захваті!

Друзі навіки

Нехай партнер зручно розташується на стільці або в кріслі, а ти сідай йому на коліна так, щоб твої груди виявилися на рівні його рота. Обіймаючи його шию однією рукою, другою стисни свої груди і почни водити соском по його губах дражнячи, дозволяючи поцілувати його. Дозволь йому увійти в себе, але попроси не припиняти ласки грудей — мало того, що чоловікові сподобається ця поза, так вона ще й зможе посилити емоційну близькість у вашій парі. Ідеально!

Золоті глобуси

Уклади його на спину і розведи його ноги ширше так, щоб можна було помістити між ними свої стегна. Лягай зверху, між його ніг так, ніби це перевернута місіонерська поза. Фішка в тому, щоб твої ноги були щільно стиснуті, коли він в тебе увійде — далі починай тертися об нього вгору-вниз і по колу. Спирайся на витягнуті руки і направляй свої груди до його обличчя. Такі "гойдалки" приємно здивують твого хлопця, ну а якщо втомишся, просто Опустися і міцно притиснися до бойфренда — далі ініціатива переходить до нього.

Для тебе одного

Хлопці люблять твої груди, а тепер прийшла черга грудей полюбити хлопця — прости за такий каламбур. Ляж на спину, нанеси на груди і улоговинку між ними лубрикант або нейтральне масажне масло. Тепер запропонуй хлопцеві укласти пеніс між твоїх грудей і починай пестити його, стискаючи і розсовуючи груди, водячи сосками по його голівці. Якщо ви обидва ввійдете в смак, він зможе кінчити прямо тобі на груди — це, як відомо, еротична мрія чи не кожного чоловіка.

Мінет з сюрпризом

Усади хлопця на край ліжка або в крісло, а сама сядь перед ним на коліна. Почни пестити його язиком, потім уклади його пеніс між своїх грудей (попередньо варто нанести на них масло або мастило), і почни стимулювати пеніс так, ніби він знаходиться в твоїй вагіні. Чергуй ласки ротом і грудьми поперемінно, поки він не дійде до феєричного фінішу.

Секс: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН