Практика показує, що якщо бажання накрило з головою, задовольнити його можна буквально де завгодно. Але все ж деяких місць з різних причин варто уникати.
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Врахуйте деякі поради, якщо раптом захочеться сексу прям тут і зараз.
- В рухомому автомобілі
Ти можеш сама зрозуміти, чому не варто цього робити, але додамо суворої статистики, пише Cosmo. Згідно з опитуваннями, третина тих, хто практикували секс в машині, перевищували швидкість, інша третина - хаотично перебудовувалися зі смуги в смугу, а 11% керували машиною в чотири руки. Так що краще припаркуй машину: відчуття будуть такими ж, але ви точно нікого не покалічите.
- У басейні
Секс у воді дуже красиво показують у фільмах, а в реальному житті він далеко не такий прекрасний. Хлорка змінює pH-баланс всередині тебе, так що отримати інфекцію стає легко. А якщо вода недостатньо сильно хлорована, в ній вже циркулюють всякі неприємні бактерії. Так, ризик не стовідсотковий, але чи має сенс ризикувати?
- В океані
Нескінченне водний простір, яке все приховує, а ще навколо рибки плавають... Романтика! Та ще й хлорки немає. Але мало того, що солона вода сильно ускладнює вагінальний секс, - одна італійська пара в буквальному сенсі зрослася статевими органами! Звучить смішно, а їх довелося везти в реанімацію і рознімати хірургічним шляхом, використовуючи в тому числі розширювач шийки матки, який іноді застосовується під час пологів. Занадто висока плата за секс у воді, тобі не здається?
- На балконі
Звідти відкривається чудовий вид, і якщо ти не боїшся висоти — дерзай! Тільки от з балконів, трапляється, падають. У 2014 році в Лондоні з балкона шостого поверху випала пара студентів, 19-річна росіянка і 18-річний мексиканець. Очевидці стверджують, що вони збиралися зайнятися сексом, для чого дівчина сіла на перила балкона. Мабуть, в процесі коханці не втрималися, впали і розбилися на смерть.
- На піску
Про секс на піску знято не менше сцен, ніж про секс у воді, і напевно тобі здається, що це здорово: кататися на м'якому пісочку і радіти життю. Але для твоїх інтимних місць це може закінчитися болем і тієї ж інфекцією, що проникла через мікропорізи на шкірі. Пропусти цей варіант.
- У громадському туалеті
Там можна підчепити як мінімум п'ять неприємних інфекцій, не кажучи вже про діарею. Так що місце, звичайно, затишне, але не для сексуальних радощів.
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