Де, на твою думку, найбезпечніше та найкомфортніше займатися сексом? Ти впевнений, що вдома? Результати одного з опитувань свідчать, що у власній оселі травмуватися під час сеансу пристрасті надзвичайно просто.
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Як пише Men 24 з посилання на GQ, в End of Tenancy Cleaning London провели опитування серед 2397 чоловіків і жінок. Результати свідчать, що під час заняття сексом вдома ти можеш травмуватися частіше, ніж тобі здається.
Опитування показало, що 89% чоловіків і 49% опитаних жінок заявили, що мали травми після сексу вдома. Цікава деталь результатів дослідження: кожній кімнаті у домі присвоїли свій ступінь небезпеки (та свою частоту травм).
Ну що ж, пропонує вам топ місць у твоїй оселі, які найчастіше пов'язують з травматизмом під час сексу:
- Ванна
У всьому будинку немає більш небезпечного місця для сексу, ніж ванна. Згідно з опитуванням, дуже високий відсоток – 91% людей – отримують травми під час прийняття гарячого душу зі своїм партнером. Безсумнівно, небезпечно, але 75% людей заявили, що це найпоширеніше місце для сексу.
- Кухня
Це правда, що їжа і секс йдуть рука об руку, настільки, що для 69% респондентів кухня – звичайне місце для сексу. Але між ножами, плитами та посудом також легко отримати травму. 86% людей постраждали, просто займаючись сексом на кухні.
- Вітальня
Ті, хто побоювався, що поява потокових сервісів може стати проблемою у стосунках, можуть не сумніватися: поєднання дивана і Netflix (або Amazon, Apple +, Disney + і т. д.) – звичайна зустріч, яка також може перерости у палкі пустощі для 83% опитаних. Ми не знаємо як, але 75% також зізналися, що отримали травми під час сексу у вітальні. Ймовірно, це пов'язано з падінням з дивана або через журнальний столик, який стояв надто близько до дивана.
- Спальня
Неймовірно, але в рейтингу найнебезпечніших кімнат у будинку для сексу спальня посідає четверте місце. Хоча, звичайно, 96% людей віддають перевагу саме їй, якщо мовиться про заняття сексом. Але варто бути обережним, щоб у пориві пристрасті не розбити чоло об бильця ліжка або ж не травмуватися через нічник.
- Лофт / пентхаус
Він теж потрапив до цього рейтингу. І, мабуть, причина криється в ультрамодних похилих стелях, а також висоті стін. Тож не дивно, що 67% респондентів зізналися, що травмувалися, займаючись сексом у пентхаусі.
- Шафа
Можливо, завдяки тому, що тепер квартири стають усе меншими й меншими, шафа – звичайне місце гарячих зустрічей тільки для 10% людей, які брали участь в опитуванні. На щастя, як не дивно, вони повідомляють про рідкісні інциденти (3%).
Тож ми закликаємо бути максимально обережними у поривах пристрасті. Ти ж не хочеш відправитися до травмпункту після сексу.
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