Результати опитування свідчать, що під час заняття сексом вдома ти можеш травмуватися частіше, ніж тобі здається.

Де, на твою думку, найбезпечніше та найкомфортніше займатися сексом? Ти впевнений, що вдома? Результати одного з опитувань свідчать, що у власній оселі травмуватися під час сеансу пристрасті надзвичайно просто.

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Як пише Men 24 з посилання на GQ, в End of Tenancy Cleaning London провели опитування серед 2397 чоловіків і жінок. Результати свідчать, що під час заняття сексом вдома ти можеш травмуватися частіше, ніж тобі здається.

Опитування показало, що 89% чоловіків і 49% опитаних жінок заявили, що мали травми після сексу вдома. Цікава деталь результатів дослідження: кожній кімнаті у домі присвоїли свій ступінь небезпеки (та свою частоту травм).

Ну що ж, пропонує вам топ місць у твоїй оселі, які найчастіше пов'язують з травматизмом під час сексу:

Ванна

У всьому будинку немає більш небезпечного місця для сексу, ніж ванна. Згідно з опитуванням, дуже високий відсоток – 91% людей – отримують травми під час прийняття гарячого душу зі своїм партнером. Безсумнівно, небезпечно, але 75% людей заявили, що це найпоширеніше місце для сексу.

Кухня

Це правда, що їжа і секс йдуть рука об руку, настільки, що для 69% респондентів кухня – звичайне місце для сексу. Але між ножами, плитами та посудом також легко отримати травму. 86% людей постраждали, просто займаючись сексом на кухні.

Вітальня

Ті, хто побоювався, що поява потокових сервісів може стати проблемою у стосунках, можуть не сумніватися: поєднання дивана і Netflix (або Amazon, Apple +, Disney + і т. д.) – звичайна зустріч, яка також може перерости у палкі пустощі для 83% опитаних. Ми не знаємо як, але 75% також зізналися, що отримали травми під час сексу у вітальні. Ймовірно, це пов'язано з падінням з дивана або через журнальний столик, який стояв надто близько до дивана.

Спальня

Неймовірно, але в рейтингу найнебезпечніших кімнат у будинку для сексу спальня посідає четверте місце. Хоча, звичайно, 96% людей віддають перевагу саме їй, якщо мовиться про заняття сексом. Але варто бути обережним, щоб у пориві пристрасті не розбити чоло об бильця ліжка або ж не травмуватися через нічник.

Лофт / пентхаус

Він теж потрапив до цього рейтингу. І, мабуть, причина криється в ультрамодних похилих стелях, а також висоті стін. Тож не дивно, що 67% респондентів зізналися, що травмувалися, займаючись сексом у пентхаусі.

Шафа

Можливо, завдяки тому, що тепер квартири стають усе меншими й меншими, шафа – звичайне місце гарячих зустрічей тільки для 10% людей, які брали участь в опитуванні. На щастя, як не дивно, вони повідомляють про рідкісні інциденти (3%).

Тож ми закликаємо бути максимально обережними у поривах пристрасті. Ти ж не хочеш відправитися до травмпункту після сексу.

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Автор: УНІАН