У 2020 році 52% опитаних пар через пандемію і самоізоляції внесли різноманітність в сексуальне життя.

Британський сексолог Трейсі Кокс назвала головні тренди 2020 року в сексі і спрогнозувала, що 2021 рік буде роком експериментів.

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Як пише Обозреватель з посиланням на Daily Mail, дослідження одного з магазинів секс-іграшок показало, що в 2020 році 52% опитаних пар через пандемію і самоізоляції внесли різноманітність в сексуальне життя.

Серед таких нововведень - рольові ігри, секс в автомобілі і втілення еротичних фантазій. При цьому 71% з цих людей відзначили, що мають намір продовжити експерименти і після пандемії.

Своєю чергою, представники одного з сайтів знайомств для сексу розповіли, що в 2020 році несподівано велика кількість користувачів ідентифікували себе як бісексуалів. І в 2021 році число людей, готових до нового досвіду в сексі, буде тільки зростати, повідомили на сайті.

За словами Трейсі Кокс, люди частіше стали шукати в пошукових системах інформацію про БДСМ. У 2020 році на 200% зросли продажі страпонів (фалоімітаторів на трусиках-ремінцях). 10% з тисячі опитаних жінок зізналися, що використовували їх у сексі з чоловіками, ще 10% зазначили, що не проти спробувати.

Крім того, 66%, які брали участь в опитуванні, розповіли, що спілкування з партнером стало для них більш важливим, ніж раніше. 70% - не проти віртуальних побачень, а 33% – серйозних відносин на відстані.

Сексолог спрогнозувала, що у 2021 році секс-іграшки втримаються в тренді: третина учасників опитування купили в 2020 році нові пристрої, також істотно зросли продажі іграшок для пар, хоча, як правило, ця категорія не відрізняється особливим попитом.

За словами Кокс, через пандемію багато хто згадав про колишніх партнерів. Один з п'яти респондентів зазначив, що дзвонив або писав їм, близько 25% заявили, що колишні самі виходили з ними на зв'язок. Як зазначається, в основному люди тільки хотіли дізнатися, чи все добре у екс-партнера.

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Автор: УНІАН