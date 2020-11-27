Пікантність-то пікантністю, але тобі ж не хочеться раптом опинитися з голим задом перед здивованими рідними. Так що ось кілька порад, як приховати свої пригоди, будучи в гостях.

Попереду новорічні та різдвяні свята. Так що саме час подумати не тільки про подарунки. А й про те, як після ситної вечері в колі сім'ї, коли ви залишилися ночувати у батьків або друзів, послабили ремені джинсів і думаєте, як би зробити так, щоб нікого не розбудити...

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Саме час спробувати одну з цих спеціальних поз для особливих вечорів.

Тихі ігри

Поза "лежачи на боці лицем до лиця" задовольняє всім запитам: секс буде неголосним, а повний живіт не постраждає, пише Cosmo. Якщо вийде, закинь верхню ногу йому на шию і запусти руку йому в волосся. Якщо він покладе вільну руку тобі на стегно, вам обом стане тільки приємніше.

Сільський рок

Якщо він не хоче багато рухатися, нехай ляже на спину, а ти зверху, теж спиною до нього. Обіприся на стопи і долоні і рухайся вгору-вниз з невеликою амплітудою, його участь в процесі може бути мінімальним. Поза складна для непідготовлених, але завжди можна придумати варіацію, яка влаштує обох.

Нічний портьє

Якщо в будинку ну дуже тонкі стіни, скористайтеся улюбленими секс-іграшками... або просто руками. Сядь на нього в позі наїзниці навпаки, віддай йому улюблений вібратор, а потім зроби йому не менш приємно, ніж він тобі.

Спроба злетіти

Якщо ти не об'їлася за святковим столом, то зможеш лягти на спину, зігнути ноги в колінах і обхопити їх руками. Він стоїть на колінах перед тобою, регулює кут нахилу і ширину розведення ніг, а ти лежиш і насолоджуєшся життям. Для більшого ефекту твої ноги і руки можна неміцно зв'язати шарфом.

Вечірній моціон

Відмінна поза для сексу на підлозі або іншій твердій поверхні. Він лежить на спині, ти стоїш на четвереньках над ним, твої груди ковзають по його грудях... А потім недовгий спільний душ з приємним гелем - і спати з почуттям виконаного обов'язку.

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Автор: УНІАН