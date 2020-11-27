Попереду новорічні та різдвяні свята. Так що саме час подумати не тільки про подарунки. А й про те, як після ситної вечері в колі сім'ї, коли ви залишилися ночувати у батьків або друзів, послабили ремені джинсів і думаєте, як би зробити так, щоб нікого не розбудити...
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Саме час спробувати одну з цих спеціальних поз для особливих вечорів.
- Тихі ігри
Поза "лежачи на боці лицем до лиця" задовольняє всім запитам: секс буде неголосним, а повний живіт не постраждає, пише Cosmo. Якщо вийде, закинь верхню ногу йому на шию і запусти руку йому в волосся. Якщо він покладе вільну руку тобі на стегно, вам обом стане тільки приємніше.
- Сільський рок
Якщо він не хоче багато рухатися, нехай ляже на спину, а ти зверху, теж спиною до нього. Обіприся на стопи і долоні і рухайся вгору-вниз з невеликою амплітудою, його участь в процесі може бути мінімальним. Поза складна для непідготовлених, але завжди можна придумати варіацію, яка влаштує обох.
- Нічний портьє
Якщо в будинку ну дуже тонкі стіни, скористайтеся улюбленими секс-іграшками... або просто руками. Сядь на нього в позі наїзниці навпаки, віддай йому улюблений вібратор, а потім зроби йому не менш приємно, ніж він тобі.
- Спроба злетіти
Якщо ти не об'їлася за святковим столом, то зможеш лягти на спину, зігнути ноги в колінах і обхопити їх руками. Він стоїть на колінах перед тобою, регулює кут нахилу і ширину розведення ніг, а ти лежиш і насолоджуєшся життям. Для більшого ефекту твої ноги і руки можна неміцно зв'язати шарфом.
- Вечірній моціон
Відмінна поза для сексу на підлозі або іншій твердій поверхні. Він лежить на спині, ти стоїш на четвереньках над ним, твої груди ковзають по його грудях... А потім недовгий спільний душ з приємним гелем - і спати з почуттям виконаного обов'язку.
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