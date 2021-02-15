Експерти розказали, як отримати ще більше задоволення від сексу у ванній.

Ванна створена не тільки для того, щоб у ній купатися. А от секс у ванній - є одним із найбажаніших для жінок.

Пропонуємо кілька порад, щоб подарувати максимум задоволення другій половинці.

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Як пише 24 канал з посиланням на GQ, секс у ванній не залишить жодну дівчину байдужою. Але вам потрібно ґрунтовно підготуватися до нього.

1. Чиста ванна

Хай це звучить максимально банально, але тобі потрібно потурбуватися про те, щоб ванна була чистою. Тож спробуй відмити її від волосся та нальоту. Не забудь також про краї ванни. Не в останню чергу слід звернути увагу на сток. Брудна ванна може будь-яке бажання звести нанівець.

2. Створи атмосферу

Передовсім у ванній кімнаті має бути чисто. Сховай нарешті свої поклади шкарпеток і трусів. Запали свічки, ароматичні палички. Потурбуйся про те, щоб освітлення у ванній було максимально інтимним. Не в останню чергу слід потурбуватися про романтичну музику.

Не набирай надто багато води у ванну. Пам'ятай про те, що надлишок води може стати причиною того, що ви затопите сусідів у пориві пристрасті.

3. Потурбуйся про температуру

У ванній має бути тепло, але не надто спекотно. Ти ж не хочеш, щоб вам стало зле. Що стосується температури води, то вона має коливатися у межах 37 градусів. Зовсім не обов'язково шукати термометр. Достатньо занурити руку у воду. Якщо можеш потримати її протягом 10 секунд без дискомфорту – клич кохану.

4. Уникай поспіху

У цьому випадку ми маємо на увазі саме поспіх під час сексу. Що стосується відпочинку у ванній, то варто поквапитися, адже гаряча вода має властивість швидко холонути.

Максимально зручна позиція для сексу у ванній: ти сідаєш у ванну, а твоя партнерка сідає зверху спиною до тебе. При цьому ваші ноги будуть випрямлені. Це дозволить не стомлюватися й отримувати максимум задоволення. Обійми її, цілуй шию, песть груди. Роби все для того, щоб вона кайфувала!

5. Тримай халати під рукою

Слід потурбуватися також про те, щоб біля ванни лежали халати. Це потрібно для того, щоб ви могли спокійно перебратися до спальні. Тож не варто обмежуватися лише ванною. Щойно вода стане надто холодною, накидайте халати та продовжуйте насолоджуватися один одним поза ванною.

Скористайся нашими порадами, щоб отримати максимум задоволення від сексу у ванній. Не поспішай, не метушися та не забувай про те, що сексом у ванній варто починати свою гарячу ніч. А потім уже можна переходити до спальні, наприклад.

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Автор: УНІАН