Ванна і душ - відмінне місце для орального сексу. Чистота допомагає людям максимально розслабитися і отримати задоволення.

У кіно сцени сексу в душі зазвичай здаються верхом еротизму, а ось на практиці спрацьовують далеко не завжди.

Читайте такожНомер на одну ніч: названі причини спробувати секс в готеліЩоб поєднати приємне з корисним, видання cosmo.com.ua зібрало п'ять поз для сексу в душі, які насправді приносять задоволення.

Волого - це важливо

Ця поза доводить, що іноді простіше - значить краще. Отже, переконайся, що підлога у ванній не дуже слизька і ти впевнено стоїш на ній, нахилися вперед і розстав ноги трохи ширше, якщо потрібно. Хлопець входить в тебе ззаду, підтримуючи за стегна, ти в цей час тримаєшся руками за бортики ванни або кран.

Ковзаючий момент

Іноді небезпека впасти і посковзнутися у ванній не дає повністю розслабитися і відчути оргазм. Щоб все-таки отримати своє, спробуй додатково стимулювати клітор насадкою для душу, попередньо виставивши оптимальну температуру води і її натиск.

Ти мені, я - тобі

Секс - це не тільки проникнення і фрикції, іноді взаємна мастурбація зближує партнерів куди більше. Запропонуй бойфренду разом прийняти душ, повернися до нього спиною, попроси намилити тобі спинку. Потім поклади його вологі пальці на свій клітор, запусти свою руку назад, візьми його пеніс. З позами можна експериментувати скільки завгодно - пестіть один одного, стоячи лицем до лиця, і не забуваючи при цьому цілуватися.

Підняти вітрила

Набери ванну з пінкою і уклади в неї партнера, після чого зручно влаштуйся зверху (як ти розумієш, в цьому випадку набирати воду до країв не варто). Щоб зберегти рівновагу, тримайся за його плечі або за бортики ванній, а він нехай намилить долоні і почне пестити ними соски.

Морська цариця

Ванна і душ - відмінне місце для орального сексу. Чистота допомагає людям максимально розслабитися і отримати задоволення. Сядь на бортик ванни, а хлопець нехай розташується перед тобою і побалує найніжнішим, гарячим і вологим кунілінгусом. Потім обов'язково поміняйтеся місцями.

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Автор: УНІАН