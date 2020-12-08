Пропонуємо розібратися, що насправді станеться з чоловіком, якщо він вирішить відмовитися від сексу.

Багато експертів запевняють, що чоловікові шкідливо довге утримання: він захворіє, ослабне, і яєчка у нього відсохнуть.

Насправді однозначної відповіді на це питання немає: різні чоловіки — різні обставини. Кількість статевих партнерів змінюється з віком, як змінюється і сама потреба в сексі. Люди відрізняються: комусь хочеться багато і часто, хтось абсолютно нормально живе без сексу, хоча через токсичну маскулінність в цьому не прийнято зізнаватися, пише Cosmo.

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У дослідженні за участю 17 744 чоловіків у США 15,2% чоловіків і 26,7% жінок повідомили, що не займалися сексом останній рік, в той час, як 8,7% чоловіків і 17,5% жінок повідомили, що не займалися сексом протягом 5 років або більше. І знаєте що? Їх рівень щастя нічим не відрізнявся від рівня щастя їх більш активних опонентів.

Все залежить від того, з якої причини у чоловіка немає сексу: його це вибір чи вина вже існуючих проблем.

Якщо у вас немає сексу

Хоча багато досліджень показують, що регулярний секс може принести певну користь здоров'ю, включаючи поліпшення функції імунної системи, зниження артеріального тиску, зниження рівня стресу і зниження ризику серцево-судинних захворювань, якщо сексу не буде протягом декількох місяців або навіть років, негативних фізичних побічних ефектів для здоров'я не буде.

Так, від мастурбації знижується рівень стресу, але мастурбувати можна і наодинці. Є непрямий зв'язок між еякуляцією і раком простати. Дослідження, проведене в 2016 році, показало, що чоловіки, які еякулювали щонайменше 21 раз на місяць, мали менший ризик раку простати у порівнянні з тими, хто еякулював 4-7 разів на місяць. Але в цьому дослідженні використовувалися дані самооцінки. Важко точно сказати, чи дійсно відповіді людей точні, оскільки вони не спостерігалися в контрольованих лабораторних умовах. Та й самі умови дослідження вже багато разів піддавалися критиці.

Таким чином немає ніяких переконливих досліджень, які довели б, що відмова від еякуляції шкідливий для здоров'я.

Чи буває спермотоксикоз

Іншими словами, що відбувається зі спермою, яка не покидає організм чоловіка? Не турбуйся: вона або реабсорбується в тілі, або чоловік все одно «виплеснеться» під час сну. Деякі думають, що вологі сни трапляються тільки у молодих хлопців, але це не так.

До того ж еякуляція не впливає на вашу сексуальну функцію, фертильність або бажання.

Дослідження 2015 року показало, що у чоловіків, які еякулювали щодня протягом 14 днів, кількість сперматозоїдів в еякуляті незначно зменшувалася. Однак це зниження не призвело до падіння кількості сперматозоїдів нижче нормальних порогових значень. Крім того, часта еякуляція не впливала на інші показники здоров'я сперматозоїдів, такі як рухливість і морфологія сперматозоїдів.

Чи може сперма скінчитися

Ні! Чоловіче тіло підтримує надлишок сперми. Фактично кожну секунду виробляється близько 1500 сперматозоїдів. В сумі виходить кілька мільйонів в день - ніхто не зможе виплеснути таку кількість сперматозоїдів за добу.

Сперматозоїди створюються і розвиваються протягом 72-денного циклу, який називається сперматогенезом. Яєчко вистелено мікротрубкою, через яку проходять сперматозоїди в міру дозрівання. Як тільки вони повністю визрівають, сперма готова до вивільнення в сперму і еякуляції з тіла. Щоб поповнити запас сперми після еякуляції, потрібно близько 2 днів. Якщо чоловік еякулює кілька разів на день, кількість виділеної рідини і сперми стає все менше і менше з кожною наступною еякуляцією. Рідина також має тенденцію ставати більш водянистою.

Підбити підсумок. Сперматоксикозу не буває, сперма не дасть чоловікові в голову, і він від цього не отупеет. Його статеві органи не всохнуть і імпотентом він не стане. Так йому і передай.

Чоловіче здоров'я: що потрібно знати про секс для чоловіків

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Автор: УНІАН