Іноді варто включити фантазію, щоб урізноманітнити ваше особисте життя і привнести в нього родзинку.

Секс в готелі - це варіант не тільки для тих, хто випадково зустрів партнера на вечірці і не зміг привести його додому. Це ще й відмінний спосіб урізноманітнити своє сексуальне життя і стати ближчим зі своїм партнером, живучи багато років у шлюбі.

Читайте також"Якщо рольові ігри - вже нудно": сексолог назвала 7 способів урізноманітнити секс

Пропонуємо вам кілька аргументів на користь сексу на одну ніч не вдома.

У готелі пари відчувають себе більш розкуто

Чи то на це впливає нав'язана кіноіндустрією думка про інтим в готелях, як про щось розпусне, завжди пристрасне і незабутнє, пише Cosmo. Чи то в такому місці ви нарешті можете поекспериментувати і потім не боятися дивитися в очі сусідам. Чи те і те, й інше, і романтично-пекуча атмосфера, коли пари дійсно готові задовольняти себе зовсім не так, як вдома на ліжку. Особливо відчутно це, якщо зняти номер далеко від свого міста або виїхати на пару днів в релакс-парк. Причому цікаво, що обстановка в цій історії майже не грає ролі. Вибирати дорогі місця необов'язково.

У готелі точно немає дратівливих факторів

Гавкаючої за стінкою собаки, свердлячого сусіда, баби дусі, яка любить стукати по батареях, і чортового миготливого ліхтаря за вікном. Зазвичай в готелях, в тому числі, в тризіркових, створені всі умови, щоб постояльці могли розслабитися і не думати навіть про сніданок. Тому, потрапивши в готель, пари забувають про всі турботи і просто віддаються один одному. А значить, зважившись на секс-вікенд, обов'язково візьми з собою еротичну білизну, інтимні гаджети, лубриканти і пляшку шампанського з келихами (якщо не хочеш замовляти їх в готелі). І відпросися на роботі, щоб в розпал ночі нікому раптом не знадобився звіт з продажу за 2017-й рік.

Готель - це вихід із зони побуту

Побут не заїдає тільки ті пари, які регулярно йому зраджують за кордоном або в інших місцях. Тобто, часто подорожують, ходять на побачення, влаштовують один одному приємні еротичні сюрпризи і не бояться експериментувати в ліжку. Але під час локдауну далеко не всі могли виїхати навіть на гірськолижну базу. Тому відпочинок в готелі - це вже куди більше для сексуального життя, ніж нічого. Тут інше ліжко, однотонні шпалери без слідів кігтів собаки і не капає вода в душі. І це просто чудові умови, щоб спробувати з чоловіком те, про що давно мріється.

Секс: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН