Пропонуємо згадати гарячі юні роки і спробувати отримати задоволення, не роздягаючись: жарко, пристрасно, швидко-швидко, щоб ніхто не помітив.

У відносинах немає нічого гіршого, ніж одноманітний і нудний секс. Тому ми настійно рекомендуємо експериментувати, вивчати тіла один одного і дарувати якомога більше задоволення.

На цей раз пропонуємо вам ознайомиться з позами в сексі, які буквально зведуть вас з розуму, навіть не знімаючи з себе одягу.

Читайте такожСекс з перцем: 6 пікантних практик, які додадуть гостроти вашим відносинам (18+)

Для хорошого сексу зовсім не обов'язкове приглушене світло, ретельно підібрана музика і довгі попередні ласки.

Дехто вважає, що все повинно бути правильно — прийняти душ, постелити чисті простирадла, залишити дітей з нянею. Насправді для карколомного сексу не обов'язково, щоб все було ідеально підготовлено.

Спонтанний, швидкий секс в дусі "Я хочу тебе прямо зараз" може бути навіть більш збудливим, ніж довгі заняття коханням у ліжку. Він прекрасний своєю спонтанністю, яка хвилює і кружляє голову, а цього часто не вистачає партнерам в тривалих стосунках.

Топ-5 поз для швидкого сексу в одязі

Ти в джинсах і футболці? Чудово! Ідеальний костюм для сексу. А точніше, для раббінгу - так називається сексуальна практика тертя об тіло партнера. Все дуже просто: один партнер лягає на іншого зверху, поміщаючи своє коліно у нього між ніг. Підійде людям з невисокою чутливістю, тому що денім — досить жорстка матерія, про це потрібно пам'ятати. Партнер знизу може стискати сідниці верхнього або гладити по грудях або стегнах, цілувати в шию. Роздягатися пропонуємо, коли стане зовсім вже несила, але набагато цікавіше зловити оргазм, дотримуючись правил гри, яку ви ж придумали.

Попроси свого хлопця подарувати тобі кунілінгус, щоб ти при цьому не знімала білизну, а він і зовсім був повністю одягнений. Нехай спочатку поцілує внутрішню сторону твоїх стегон, пройдеться губами по животу, навколо білизни, там, де шкіра особливо тонка. Потім нехай він відтягне зубами ризинку білизни, а далі вже покаже, на що здатний. Головне - не поспішайте: нехай його губи і язик почнуть працювати над твоєю промежиною в той момент, коли ти вже ну дуже волога.

Спідницю вгору! Повір, ось тут він просто з розуму зійде від збудження, а ти — тим більше. Коротка спідниця без білизни ще нікого не підводила в сексуальних іграх. Осідлай його таким чином, щоб він зміг побачити в вирізі твоєї сорочки все, що захоче. А потім візьми його руки і поклади собі на стегна, щоб він міг підняти спідницю і виявити, що під нею — тільки ти. Сексом, до речі, ви можете зайнятися, не знімаючи одягу: тобі досить буде задерти спідницю до стегон, а йому — розстебнути джинси або приспустити штани.

Ідеальна поза для швидкого сексу: знаходиш те, на що можеш спертися, нахиляєшся, твій партнер входить в тебе ззаду і — вітаємо вас, у вас класний секс!

Якщо тобі цього хочеться, не скупися і раз в житті купи красиву мереживну білизну з вирізом в промежині. По-перше, тобі не доведеться ЗАТИСКАТИСЯ і думати про те, чи не занадто сильно у тебе трясуться груди. (А якщо груди великі, це до того ж незручно). По-друге, в такій білизні є особливе розпусне чаклунство, яке допомагає тобі перевтілитися.

Секс: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН