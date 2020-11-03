Через невгамовну пандемію коронавірусу люди в усьому світі стали рідше залишати власні будинки, квартири. А цей факт точно може негативно вплинути на ваші стосунки.
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Так, щоб трохи урізноманітнити ваше сексуальне життя не виходячи з дому, пропонуємо змінити місця для інтиму. Секс в різних частинах будинку поліпшить ваші стомунки і підвищить загострення пристрасті.
Де ще можна зайнятися коханням, щоб отримати максимум насолоди і задоволення – читайте далі.
- Секс на підвіконні, біля вікна або на балконі
Існує ризик, що вас можуть помітити сусіди, але це додасть гостроту відчуттів. Дівчина сідає на підвіконня, якщо воно досить широке, а чоловік встає поруч. Дівчина стоїть поруч з вікном і дивиться у вікно на зірки, стоячи в позі доггі-стайл. Чоловік старанно працює, щоб зірки були не тільки на небі, але і в очах у дівчини.
- Секс у ванній
Секс під душем або у ванній часто показують в кіно, але в реальності він набагато складніший. Дівчина розвертається спиною до чоловіка. При цьому дівчина впирається руками в стіну або тримається за чоловіка для кращої рівноваги. Чоловік входить в неї ззаду. У ванній чоловік сидить, а дівчина скаче зверху в позі наїзниці. Можна спустити зайву воду, якщо вона заважає. Секс на пральній машині? Відмінна ідея. Можна посадити дівчину і встати поруч. Доброю ідеєю буде покласти грудьми дівчину на машину, а самому прилаштуватися позаду. А тепер включайте режим "віджиму". Час віджиму 10-15 хвилин, але скільки протримаєтеся ви?
- Секс на підлозі
Жорстка підлога погано підходить для любовних утіх. Сексом добре займатися на м'якому килимі, якщо у вас є. Можна взяти подушки або ковдри, щоб було м'якше. Секс на підлозі буде екстравагантний, незвичайний і незабутній.
- Секс біля стіни, в коридорі або дверному отворі
Дівчина спирається спиною на стіну, а чоловік стоїть обличчям до неї. Секс в дверному отворі або коридорі хороший, якщо дівчина може упиратися однією ногою в протилежну стіну. Дівчина спирається руками на стіну, коли чоловік трудиться і пестить її зі спини.
- Секс на кухні
Де зайнятися сексом вдома, як не на кухні? На кухні є стіл або робоча поверхня кухні, куди слід посадити кохану. Чоловік стає поруч, а дівчина обвиває його ногами.
- Секс на стільці, в кріслі або на дивані
Будь-які меблі добре підходять для любовних утіх. Існує безліч позицій і способів насолоджуватися сексом. Місіонерська, наїзниця, доггі-стайл та інші пози. Всі вони будуть відмінною родзинкою у вашому інтимному житті. Секс на табуретці або стільці, в позі наїзниця, часто показують в кіно. Це НЕЗАБУТНЬО.
- Секс в туалеті
Як це займатися сексом в туалеті нічного клубу? Розіграйте рольову гру з дівчиною, немов ви тільки познайомилися в клубі і усамітнилися в туалеті. Увімкніть музику і усамітнитеся в домашньому санвузлі. Яскраві відчуття і оргазми забезпечені.
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