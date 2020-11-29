Не всім підходить секс на одну ніч.

Не всім людям підходить секс на одну ніч. Більш того, такий секс знижує вашу цінність в очах партнера.

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Варто відзначити, що в цьому питанні є безліч аспектів. І ми вже не говоримо про гігієну і хвороби. Пропонуємо розглянути всі "за" і "проти" сексу без зобов'язань.

Що стосується плюсів, то тут їх небагато. По-перше, вам не потрібно знайомитися з батьками дівчини. Якщо дівчина розуміє, що у вас секс на одну ніч, то вона може розкріпачитися і втілити в реальність всі свої найсміливіші бажання. Після сексу ви можете відправити дівчину на таксі, не обіцяючи їй сніданок в ліжко.

Якщо говорити про мінуси сексу на одну ніч, то він може бути не зовсім чутливим. Головне, не забувати про презервативи. Також після сексу у вас може виникнути відчуття, що це була саме та дівчина, яку ви все життя шукали. Також ви можете коли-небудь ще зустрітися.

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Автор: Діана Могилєвич