Імпотенція - це ще не вирок.

Існує думка, що імпотенція - це назавжди, і побороти її неможливо. Поспішаємо вас порадувати! Це міф. І зараз ми будемо його розвінчувати.

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Імпотенція - це порушення функцій чоловічого статевого члена, що виявляється недостатньою ерекцією. У медичній літературі патологію також називають еректильною дисфункцією. Пацієнти, які страждають від такої недуги, нездатні здійснити статевий акт через недостатню твердість органу.

При цьому вирішити цю проблему цілком можливо. Ви повинні розуміти, що цей процес не швидкий і миттєвого результату ви не отримаєте. Але повільними кроками ви прийдете до своєї мети і до оргазму.

Звичайно, якщо у вас є така проблема, то краще звернутися до фахівця. Але можна почати з секс-іграшок, які також можуть допомогти вам у цій нелегкій справі.

Помпа

Це насадка на пеніс, яка викликає приплив крові. Займатися сексом варто саме з помпою, бо після її зняття ви протримаєтеся зовсім недовго. При цьому відчуття від неї досить специфічні. Тому займатися сексом з помпою варто або з дружиною, або поодинці.

Кільце

За допомогою кільця ви можете здавити основу пеніса, і тоді ерекція від вас нікуди не втече. Варто відзначити, що це небезпечна розвага, тому використовувати їх можна не довше 15 хвилин.

Віагра

І ми зараз не про легендарну групу, де сексуальні дівчата не тільки добре рухаються, а й співають. Віагра, сіаліс, левітра - це препарати, які в будь-якому випадку "піднімуть" ваш пеніс. Але перед їх вживанням потрібно обов'язково проконсультуватися з фахівцем.

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Автор: Діана Могилєвич