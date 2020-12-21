Претензій до презервативів багато, і часто вони зводяться до того, що одягання захисту псує романтичний момент і знижує рівень збудження. Ось що радять фахівці.

Презервативи часто користуються поганою репутацією: мовляв, знижують чутливість, неприємні на дотик і погано сидять на пенісі. З огляду на те, що лікувати інфекцію або розв'язувати питання з вагітністю ще неприємніше, можна відповісти, що без сексу чутливості взагалі не буде.

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Зараз є презервативи різного розміру і товщини. Як перестати вважати їх перешкодою для сексу і зробити його частиною - розповідаємо докладніше.

Пам'ятайте, що це важливо

Презервативи - єдиний бар'єр від інфекцій: таблетки, кільця і уколи не рятують, пише Cosmo. Лікувати інфекції - довго і дорого (а папіломавірус, наприклад, і зовсім може спровокувати рак), так що якщо він відмовляється одягати презерватив, нехай знає, що сексу не буде.

Зробіть його частиною сексуального життя

Презерватив не повинен бути бар'єром для сексуального життя. Найважливіше - підібрати правильну модель і розмір. Це можна зробити і завчасно, накупивши різних варіантів. Занадто великий або маленький презерватив здатний зіпсувати все задоволення, а правильно підібраний тільки посилить його.

Практикувати

Це більше відноситься до чоловіків, хоча якщо надягати презерватив на його пеніс будеш ти, практика теж стане в пригоді. Тоді ви не будете втрачати дорогоцінні секунди під час сексу на те, щоб знайти правильне положення.

Виберіть момент

Презерватив потрібно надягати на повністю ерегований член до контакту з вульвою, анусом або особою. Так що після прелюдії - саме час. Якщо ви обидва досить збуджені, ці кілька секунд ні на що не вплинуть.

Тримайте їх поблизу

Нехай презерватив лежить біля ліжка або іншого місця, де ви вирішили зайнятися сексом. Довга подорож у ванну або на кухню може зіпсувати настрій.

Тримайте зв'язок

Якщо ти в ці секунди нічим не зайнята, не потрібно хапатися за телефон. Ви обидва повинні бути готові до продовження банкету. Поговоріть один з одним, скажіть пару ласкавих слів, — стане в пригоді все.

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Автор: УНІАН