Як полюбити секс з презервативом / фото pixabay.com

Презервативи часто користуються поганою репутацією: мовляв, знижують чутливість, неприємні на дотик і погано сидять на пенісі. З огляду на те, що лікувати інфекцію або розв'язувати питання з вагітністю ще неприємніше, можна відповісти, що без сексу чутливості взагалі не буде.

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Зараз є презервативи різного розміру і товщини. Як перестати вважати їх перешкодою для сексу і зробити його частиною - розповідаємо докладніше.

  • Пам'ятайте, що це важливо

Презервативи - єдиний бар'єр від інфекцій: таблетки, кільця і уколи не рятують, пише Cosmo. Лікувати інфекції - довго і дорого (а папіломавірус, наприклад, і зовсім може спровокувати рак), так що якщо він відмовляється одягати презерватив, нехай знає, що сексу не буде.

  • Зробіть його частиною сексуального життя

Презерватив не повинен бути бар'єром для сексуального життя. Найважливіше - підібрати правильну модель і розмір. Це можна зробити і завчасно, накупивши різних варіантів. Занадто великий або маленький презерватив здатний зіпсувати все задоволення, а правильно підібраний тільки посилить його.

  • Практикувати

Це більше відноситься до чоловіків, хоча якщо надягати презерватив на його пеніс будеш ти, практика теж стане в пригоді. Тоді ви не будете втрачати дорогоцінні секунди під час сексу на те, щоб знайти правильне положення.

  • Виберіть момент

Презерватив потрібно надягати на повністю ерегований член до контакту з вульвою, анусом або особою. Так що після прелюдії - саме час. Якщо ви обидва досить збуджені, ці кілька секунд ні на що не вплинуть.

  • Тримайте їх поблизу

Нехай презерватив лежить біля ліжка або іншого місця, де ви вирішили зайнятися сексом. Довга подорож у ванну або на кухню може зіпсувати настрій.

  • Тримайте зв'язок

Якщо ти в ці секунди нічим не зайнята, не потрібно хапатися за телефон. Ви обидва повинні бути готові до продовження банкету. Поговоріть один з одним, скажіть пару ласкавих слів, — стане в пригоді все.

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Автор: УНІАН