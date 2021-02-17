Пропонуємо розібратися в простих правилах вдихів і видихів, які збільшать кількість оргазмів і зроблять їх яскравішими.

Дихаємо ми постійно - коли ходимо на роботу, їмо, спимо або тренуємося. І майже ніколи не звертаємо на це уваги, а даремно! Правильне дихання - це не тільки спосіб побити особистий рекорд на біговій доріжці, але і можливість отримати набагато яскравіший оргазм під час сексу.

Читайте також"Уф, оце тааак!": 6 способів для посилення оргазму партнера (18+)

Секс - складний процес, на результат якого впливають багато факторів, пише Cosmo. Значення має все: здоров'я, настрій, знання, досвід, фаза менструального циклу, ретроградний Меркурій і навіть останній переглянутий фільм.

Про складові сексу говорять постійно: приділяють увагу і здоров'ю, і фетишам, і сексуальним іграшкам. А ось дихання обходять стороною, а якщо про нього і згадують, то найчастіше у поєднанні з енергіями та іншої езотерикою. Але набагато правильніше розглядати фізіологічні аспекти дихання, а не з'ясовувати, якою чакрою треба втягувати повітря: анахатою чи маніпурою.

Так що пропонуємо розібратися в простих правилах вдихів і видихів, які збільшать кількість оргазмів і зроблять їх яскравішими.

Не забувайте дихати

Звучить смішно, але дослідження показують: жінки, що затримують дихання, відчувають труднощі з отриманням оргазму. Не краще і поверхнева нерівна задишка, яка починається, якщо про кисень ти згадуєш, коли його вже не вистачає.

Не знаємо, що там з чакрами, але точно можемо сказати: без достатньої кількості повітря хорошого сексу точно не буде. І тому в першу чергу треба пам'ятати про дихання, а не думати, як повернутися, щоб живіт виглядав плоским. Так, до речі, про живіт...

Дихай животом

Немає потреби в складних техніках: не треба уявляти, що ти дихаєш якоюсь не пристосованою для цього частиною тіла (наприклад, великим пальцем ноги). Не потрібно візуалізувати енергію, яка наповнює твоє тіло з кожним вдихом. Просто навчися дихати животом: це допоможе при мінімальних зусиллях максимально наповнити легені киснем. А кисень - це не тільки осередок в таблиці Менделєєва, а й запорука нормальної роботи всіх органів тіла. Так, і клітора теж!

Контролюй дихання

Не дарма стільки часу диханню приділяють в йозі, медитації і тантричному сексі. Коли ти зосереджена на ньому, голова очищається від усього зайвого: наприклад, від думок про не зроблений звіт або дедлайн. Концентрація на вдихах і видихах — найкращий спосіб зануритися в своє тіло, відчути, що відбувається з тобою і навколо тебе тут і зараз.

Практикувати

Якщо ти коли-небудь вивчала дихальні техніки, рекомендовані при пологах, то напевно знаєш: освоювати їх радять задовго до того, як опинишся в лікарні. Неможливо прочитати рекомендації, а потім просто взяти і застосувати їх на практиці в годину Ікс. Аналогічно справа йде і з сексом: глибоке розслаблене дихання животом за допомогою тренувань треба перетворити в уміння, що включається автоматично.

Ось найпростіша дихальна вправа:

Влаштуйся комфортніше (неважливо, сидячи або лежачи), поклади одну руку на груди, іншу — на живіт. Зроби вдих, відчуй, як спочатку розширюється діафрагма, потім - живіт. Відчуй, як напружується прес, потім — м'язи тазу. Зосередься на своїх відчуттях, сконцентруйся на тому, як повітря «прокочується» по всьому тілу. Коли освоїшся з цією частиною вправи, переходь до наступної: скорочуй м'язи тазу на видиху. Регулярно повторюй цю вправу, стеж за концентрацією уваги на диханні. Думки можуть звично відлітати до звітів і дедлайнів: коли помічаєш це, повертайся «в тіло», знову зосередившись на вдихах-видихах. Спробуй дихання животом під час мастурбації, і подивися, як воно впливає на «соло-секс».

Пробуй дихати правильно під час сексу

"Вбудувати" освоєну техніку в інтимні моменти не так просто, як здається. Найкраще починати з ситуацій, коли ти поводишся не так активно, як партнер. Спочатку пробуй глибоке дихання і концентрацію на відчуттях під час розслабленого кунілінгусу. Підійдуть прелюдія і петтинг: починай з дихання, а потім додавай до нього дотик партнера.

Можна навчити контрольованому диханню і чоловіка: це допоможе синхронізуватися і краще відчувати один одного. Але це вже вищий пілотаж: почни просто з пояснень, що ти експериментуєш з дихальними техніками, особливо якщо до цього ваш секс був бурхливим і за п'ять хвилин ви встигали змінити три пози і чотири місця і навіть придивлялися до люстри.

І, нарешті, якщо контрольоване дихання ніяк не змінить ваш секс, пам'ятай: воно все ще залишається відмінним способом заспокоїтися і працює в офісі або вдома перед сном. Вивчити його варто - дедлайни і палаючі проекти ніхто не відміняв.

Секс: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН