Сексуальна активність людини безпосередньо залежить від зовнішніх обставин, хочеться нам цього чи ні.

Наше активне життя в місті, особливо трудова діяльність може надавати вкрай негативний вплив на лібідо, з чим згодом доводиться боротися за допомогою психологів і сексологів.

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Експерти з'ясували, як та чи інша професія може позначатися на інтимному житті, і що робити, якщо робота заважає особистому життю, пише WomanHit.ru.

Небезпечні хімікати

Як неважко здогадатися, робота в подібних умовах негативно впливає не тільки на статеву систему, але і на організм в цілому. Невеликі збої в одній з систем здатні спричинити негативні наслідки в найнесподіваніший момент. Токсичні випаровування зачіпають в першу чергу дихальну систему, потрапляють в кров і запускають руйнівні процеси, в таких умовах навіть не варто дивуватися, чому сексуальне бажання починає поступово слабшати аж до повного зникнення — організм повністю зайнятий боротьбою з хімікатами. Вихід тільки один — якщо ви розумієте, що вже через пару місяців після початку роботи ви починаєте відчувати труднощі не тільки в спальні, але і в звичайному житті в цілому, задумайтеся про зміну діяльності, поки у вас є можливість швидко відновитися.

Максимальна розумова діяльність

Найчастіше проблем в сексуальному плані схильні програмісти і люди, зайняті серйозною розумовою працею, наприклад, науковці. Як правило, ці люди повністю віддаються роботі, яку не можна назвати простою, починають вибудовувати логічні ланцюжки не тільки в своєму кабінеті, але і під час спілкування з протилежною статтю, вони не дозволяють почуттям взяти верх, що для інтимного спілкування не сильно корисно. Якщо ви дізналися в описі себе, постарайтеся розмежувати роботу і особисте життя — ставитеся до контактів з людьми, особливо з протилежною статтю, трохи простіше, дозвольте собі злегка розслабитися.

Фізичне напруження

Багато фахівців впевнені, що активна фізична діяльність негативно впливає на сечостатеву систему, тут може бути кілька факторів — від великої різниці в температурах до вживання всіляких стимулюючих засобів, якщо ми говоримо про спортсменів. Крім того, висока фізична активність практично завжди супроводжується стресом, що є, напевно, самим негативним фактором для сексуального життя, адже статеві гормони дуже чутливі до коливань кортизолу. Намагайтеся уникати сильної перенапруги, переохолодження і будь-яких інших ситуацій, які змусять вашого партнера страждати через відсутність пристрасті в ваших відносинах. Будьте уважні до свого здоров'я.

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Автор: УНІАН