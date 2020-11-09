Секс може бути не тільки приємним.

Секс може бути не тільки приємним і приносити задоволення, але і може завдавати дискомфорт. Деякі речі, які роблять чоловіки, можуть розчарувати жінок раз і назавжди. І повірте, другого сексу у вас вже не буде.

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Тримати за вуха

Чоловіки люблять оральний секс, як дівчата - празький торт з вишнею. І якщо від торта їх за вуха не відтягнеш, то від мінету - цілком можливо. Але це жарт. Не варто під час інтимних ласк тримати партнерку за вуха і задавати ритм.

Запах

Ледь не перший пункт в жіночому антирейтингу - це неприємний запах від чоловіків. Якщо від тебе пахне не пристойними духами або хоча б морозною свіжістю, то краще скасуй побачення, щоб не викликати у дами блювотний рефлекс.

Де вона у тебе там

Під час сексу можна почути від чоловіка питання "А де це у тебе там пісечка?". Так ось, якщо ви не можете самостійно її знайти, то почекайте поки партнерка вам допоможе. Не варто задавати це безглузде питання, бо відповідь в принципі очевидна.

Слина всюди

Є чоловіки, які люблять облизувати дівчат з ніг до голови. Ну фетиш у них такий, що вже тут поробиш. Але це настільки гидливо, що дама буде мріяти про швидке закінчення сексу, і не повернення до вас в ліжко.

Засос

Мода на засоси вже пройшла. Але якщо ви хочете, щоб ваша дама втекла без оглядки, тоді засмокчіть її по повній.

Оргазм

Не забудь після сексу уточнити у дівчини чи отримала вона оргазм. Ти ж повинен переконатися, що це неподобство припало їй до душі. Ну або, що все настільки погано, що ти потрапляєш в список лузерів.

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Автор: Діана Могилєвич