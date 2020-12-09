Психолог дала кілька порад.

Часто люди бояться пробувати щось нове в сексі. Тому партнера потрібно готувати до експериментів поступово, а не "вивалювати" все в лоб.

Про це розповіла психолог Катерина Клюшниченко в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

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Людину в принципі завжди лякає щось нове. А секс - це інтимний процес. І нове в такому питанні для багатьох людей - просто табу. Також не варто виключати момент виховання. Часто заборона на щось нове тягнеться ще з дитинства. Тут не тільки про секс, а нове в цілому. Страх також може бути пов'язаний з тим, що нас можуть просто не зрозуміти. В інтимних стосунках беруть участь обидва, і страх бути знедоленим може дуже сильно впливати. "Раптом мене партнер не так зрозуміє", "подумає про мене щось таке"...

Тут важливі ваші відносини з партнером на ментальному рівні. Наскільки ви довіряєте йому і готові виходити на новий рівень в сексуальних відносинах. Важлива психологічна готовність партнерів в цьому питанні.

"У кожної людини свій погляд на секс-іграшки, і змусити свого партнера використовувати щось, якщо він цього не хоче, ми не можемо ніяк. Можна йому показати приклади того, як це може бути - у фільмах або ж розповісти, як вам би цього хотілося. Постаратися максимально барвисто описати свої відчуття і те, як сильно вам цього хочеться. Можливо, дізнатися, що йому хочеться і запропонувати виконати якісь його бажання в обмін на ваші. Далі - вже вибір за партнером. Може, він не погодиться одразу на щось надекспериментальне, але на щось маленьке і приємне для вас дуже навіть може бути", - сказала психолог.

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Автор: Діана Могилєвич