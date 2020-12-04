Навчившись простим секс-трюкам, можна істотно урізноманітнити своє інтимне життя.

Перетворити секс з "так собі" на "вау!" не так вже й складно. Спробуй застосувати на практиці кілька маленьких підказок і будь впевнена - твій бойфренд ніколи цього не забуде.

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Чотири секс-трюки, які він запам'ятає назавжди і точно не залишиться байдужим:

Підтримуй зоровий контакт

Це зовсім не так дивно, як може здатися, на перший погляд, пише Cosmo. Навпаки, дивлячись прямо в очі один одному під час сексу, ви з хлопцем відчуєте емоційне єднання і зв'язок, що, своєю чергою, посилить обопільне збудження.

Дражни його

Перекинь його на спину, сама сядь зверху і скажи: «сьогодні правила диктую я, і краще б тобі мене слухатися». Потім повідом йому умови гри: він не повинен кінчати до тих пір, поки ти йому не дозволиш і навпаки. Поперемінно пестіть ерогенні зони один одного (соски, шия, внутрішня поверхня стегон), але не доводьте «справу» до логічного фіналу. У міру того, як буде наростати збудження, буде наростати і сексуальне передчуття, а воно, як відомо, працює краще будь-якого афродизіака.

Створи справжню близькість

Всупереч поширеній думці, найінтимнішою і близькою емоційно позою є зовсім не місіонерська. Запропонуй хлопцеві сісти біля ліжка, попередньо підклавши йому під спину м'яку подушку, а сама влаштовуйся зверху. Завдяки тому, що ви обидва сидите, можна буде тримати один одного в тісних обіймах, цілуватися, дивитися в очі. Такий варіант наїзниці подобається нам навіть більше класичного!

Підстьобни його відчуття

Використовуй шовковий шарф або краватку, щоб зав'язати очі бойфренду. Тимчасово позбавивши його зору, ти моментально загостриш всі інші почуття-дотик, нюх. Ефект можна посилити ще більше, якщо вставити йому в вуха навушники з включеною музикою (приємною, зрозуміло). Таких гострих відчуттів від твоїх поцілунків і ласк він не відчував ніколи раніше!

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Автор: УНІАН