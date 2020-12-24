Для ідеального сексу жінка повинна бути розумною і відкритою всьому новому. Якщо жінка розумна, то вона буде допитливою. Вона буде розуміти, що секс - це дуже важлива частина нашого життя і почитає літературу на цю тему, впевнені експерти.

Як ви думаєте, який секс може бути ідеальним? Може бути той, в якому партнери знають всі пози з "Кама-сутри"? Яка жінка або чоловік можуть бути ідеальними коханцями? Це жінка, яка вміє робити мінет десятьма способами? Або чоловік, який має зовнішність Джеймса Бонда?

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Отримуйте оргазм "за розкладом"

Влаштуйте собі незвичайний сексуальний марафон: задайтеся метою щодня, наприклад, о 23.00 отримувати оргазм незалежно від того, як сильно ви втомилися на роботі, гнівайтесь на партнера або спалили праскою нове плаття. На самоті або удвох, але ви повинні досягти задоволення у що б то не стало! Зробіть вашу сексуальність пріоритетним завданням і буде відчувати себе більш спокійно, бажано і впевнено. Та й сама ідея про те, що Ви день у день опиняєтеся на вершині задоволення, нехай і на одну коротку мить — вже звучить біса заманливо.

Відкрито говоріть про секс

Багато батьків наполегливо вселяють підліткам, що про це ні в якому разі не можна говорити вголос. Тати і мами у своїй винахідливості на ниві виховання доходять до того, що навіть придумують всілякі страшилки: «в той момент, коли ти говориш про секс, в світі вмирає один щеня». А кому захочеться бути таємним вбивцею наймиліших домашніх улюбленців? У підсумку ми виростаємо з переконанням, що говорити про особисте з близькими нам людьми — ганебне і непристойне заняття. Разом з тим саме розкутість в обговоренні інтимних проблем з тими, кому ми довіряємо, робить нас набагато вільніше і впевненіше в ліжку.

Давайте вашій голові відпочити

Варто визнати, що найбільший відсоток імпотенції, фригідності і незадоволеності в сексі спостерігається серед працівників розумової праці. І цей факт повинен вас всерйоз насторожити. Якщо ви серйозно відчуваєте інтелектуальні і нервові навантаження, візьміть за правило на регулярній основі розвантажувати голову. Виділіть 20 хвилин і вирушайте на прогулянку, йдіть спокійним кроком, концентруйтеся на своєму диханні. Ця елементарна щоденна практика дозволить позбутися від внутрішньої напруги і найкращим чином позначиться на інтимному житті.

Тренуйте інтимні м'язи

Вправи Кегеля допомагають зміцнити м'язи матки і тазового дна, служать профілактикою численних гінекологічних захворювань і помітно покращують якість сексу. Найприємніше, що виконувати їх можна в будь-який час, сидячи або лежачи, за кермом автомобіля, за робочим столом або прямо зараз, коли ви читаєте ці рядки. Класика жанру - міцно стиснути м'язи тазового дна, дорахувати до 6-8 і поступово розслабити. Повторюйте по 10 разів тричі на день і буде вам і вашому партнерові сексуальне щастя.

Перегляньте свій раціон

У дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Sexual Medicine, виявили зв'язок між високим рівнем холестерину і сексуальним збудженням. "Поганий" холестерин заповнює судини і перешкоджає руху крові, в тому числі в області таза і геніталій. Це, своєю чергою, притупляє бажання і ускладнює досягнення оргазму. Хочете отримувати задоволення на 100% — обмежте споживання жирів тваринного походження і уникайте страви промислового виробництва. І не забувайте про продукти-афродизіаки: авокадо, мигдаль, полуницю, устриці, шоколад і спеції (кардамон, каррі і кориця).

Приділяйте три хвилини на компліменти

Щодня "замінюйте" одну негативну річ, яку ви говорите/думаєте про своє тіло, на щось, що вам самій дуже приємно було б почути. Витрачайте на компліменти самій собі, як мінімум, три хвилини. Стоячи у ванній кімнаті перед дзеркалом, говорите, що ваш живіт виглядає» неймовірно мило " сьогодні замість того, щоб, зіщурившись, відводити від нього очі, ніби вас сліпить Сонце. День у день переходите до нової частини тіла і, з усією серйозністю, говорите їй приємне. Терапевтичний ефект очевидний - ви перестанете турбуватися про те, що партнер помітить недоліки фігури в ліжку, і отримаєте найбезтурботніший оргазм в житті. Станьте для тіла кращим другом і, врешті-решт, полюбіть себе!

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Автор: УНІАН