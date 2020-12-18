Секс з кубиками льоду - простий спосіб додати пікантності у ваше інтимне життя.

Усе наше тіло всіяне нервовими закінченнями, тож гріх ними не скористатися під час заняття сексу. А додаткову стимуляцію можна робити за допомогою кубиків льоду, які є у кожного в морозильнику.

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Якщо ти почнеш стимулювати свої рецептори відчуттями тепла та холоду під час прелюдії, ти зможеш досягнути бажаної напруги та подарувати задоволення своїй коханій. Для цього тобі потрібні кубики льоду.

Пропонуємо дізнатися, як освіжити своє інтимне життя за допомогою кубиків льоду та подарувати незвичайні відчуття під час сексу, пише Men 24.

Еротичний масаж

Поклади біля ліжка миску з кількома кубиками льоду. Потім візьми один, ковзаючи ним по шкірі своєї дівчини. Щойно тіло відчуватиме холод від льоду, його нерви напружаться. Це дозволить їй потім відчувати більше твоїх дотиків.

Якщо ж ти хочеш довести її до приємного божевілля – не дозволяй кубикам льоду ковзати по її ерогенних зонах – сосках, внутрішній стороні стегна – до останнього моменту. Це додасть трішки приємної напруги.

Порада: ніколи не торкайся її геніталій льодом. Пам'ятай про те, що вони надзвичайно чутливі.

Змінюй температуру

Щойно її тіло нагріється, воно розслабиться. Натомість холод додає певну напругу. Тож твоя задача – бавитися з температурою.

Спробуй підняти температуру її тіла зігріваючою ароматичною олією, а потім проведи кубиком льоду. Холодний шок викличе у неї позитивне тремтіння. Не забувай, що чудовим нагрівальним елементом є також твої губи.

Оральний секс з кубиками льоду

Поклади до рота кубик льоду та потримай його трішки. Потім занурся своїй коханій поміж ніг. Вона одночасно відчує тепло твого дихання, а також холод кубика льоду, що забезпечує їй напругу (від холоду) та розслаблення (від тепла).

Лід відтерміновує оргазм

Якщо ти розумієш, що близький до фіналу, то можеш відтермінувати процес за допомогою кубика льоду. Попроси її покласти кубик льоду до рота або дозволь ковзати ним по твоєму тілу. Таким чином ти відкладеш момент кульмінації.

Додай різноманітності своєму інтимному життю. Достатньо усього одного кубика льоду, щоб подарувати коханій приємні та несподівані відчуття. Гайда пробувати цієї ночі.

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Автор: УНІАН