Відомо, що через кілька років спільного життя секс перестає приносити колишнє задоволення, і для того, щоб повернути відносинам драйв, потрібна додаткова стимуляція.

Після декількох років спільного життя секс-драйв потребує стимуляції. І з роками питання, як урізноманітнити секс стає досить гострим: що б ви не робили, це буде не в новинку.

Читайте також"Зв'язки яжи мене!": топ-7 поз для сексу з мотузками або наручниками (фото 18+)

Пропонуємо вам 6 відвертих сексуальних практик, які можна видозмінити і спробувати з партнером. Можливо, деякі з них здорово розпалять вашу цікавість, підхльоснуть фантазію або послужать фундаментом для більш цікавих ідей.

Вуаєризм

Це сексуальне відхилення (не лякайся!), яке характеризується бажанням підглядати за іншими людьми, пише Cosmo. Вуаєрист прагне зловити інтимні моменти життя інших людей: секс, роздягання або гігієнічні процедури. Але ж, якщо подумати, підглядати можна і один за одним! Здається, що якщо ви давно живете разом, який сюрприз.

Але одна справа механічно роздягнутися перед сном, інша - перетворити це в секс.

Підглядання - дія, куди більш відверта, ніж здається. Він може підглядати не тільки за твоїм роздяганням. Можливо, йому давно хотілося побачити, як ти мастурбуєш, миєш свої інтимні місця або вводиш в себе тампон. Тут спрацьовує відразу два збуджуючих стимули: "вуаєриста" збуджує близькість того, що відбувається. Це як якби порнографію знімали прямо у нього під носом.

Того, за ким підглядають, збуджує усвідомлення, що за ним стежать. Він ніби працює "на камеру". Важливо зберігати ілюзію "випадковості" - не переглядайтеся і не хихикайте. Дійте так, як якби гра була реальною.

Фут-фетиш

Це сексуальний потяг до ступень — дуже поширений вид фетишизму. Як правило, потяг викликають жіночі ніжки.

Одним з видів фут-фетиша є так званий фут-джоб - активний або пасивний процес мастурбації статевого члена ступнями партнера або партнерки.

Зовсім не обов'язково вдаватися до крайнощів і змушувати партнера облизати твої каблуки (ну, якщо нікому з вас цього не хочеться), але багатьом подобається, коли хтось пестить або масажує їх ступні. Використовуйте це як елемент попередньої гри: попроси партнера, щоб він гладив і пестив твої ніжки, або зроби це сама. Ось побачиш, це подарує тобі нові відчуття!

Бондаж

Не плутати з "бандажем". Бондаж - це один з елементів БДСМ-практики, який передбачає зв'язування і часткове позбавлення сексуального партнера рухливості. Пам'ятаєш епізод з "50 відтінків сірого", де Крістіан Грей купує в будівельному магазині стяжки? Як думаєш, для чого?

Але стяжки тобі не знадобляться - тут легко "перегнути палицю", а поки ти не Крістіан Грей, будемо використовувати щось м'якше. Наприклад, його краватка. Або м'які наручники з секс-шопу. Зв'язування - це дуже поширена фантазія у багатьох пар. До речі, характерна вона далеко не тільки для жінок, багатьом чоловікам теж хочеться побути в ролі «жертви». Пам'ятай, що позбавлення рухливості може бути чисто символічним — не потрібно накручувати вузли навколо зап'ясть і щиколоток партнера. І навіть у таких невинних іграх має бути стоп-слово.

Спанкінг

Шльопанці можуть здорово розігріти вас обох, але підходити до них потрібно з розумом і обережністю. Пам'ятай, що удари будуть болючі... не тільки для того, кого шльопають. Так, коли ти кілька разів проходишся долонею по чиїмсь сідницях, руці буде боляче. "Верхньому" варто пройтися декількома легкими ударами, поступово нарощуючи силу і амплітуду, керуючись бажаннями і реакціями "нижнього". Не забувай також, що жіноча долоня б'є болючіше чоловічої — вона гнучкіша, а тому хльост виходить агресивнішим.

Фуд-плей

Як то кажуть, смачно і корисно. Тільки не кажи, Що ти ніколи не застосовувала збиті вершки для еротичних ігор! Але збитими вершками справа не обмежується. Звичайно "брудні ігри" хороші під душем або на старих простирадлах. Є всього кілька правил, яких варто дотримуватися.

По-перше, їжа повинна бути солодкою. Гірчиця - погана ідея. Використовуй рідкий (не гарячий!) шоколад, сироп, цукерки або, якщо ти прихильниця здорового способу життя, шматочки фруктів або ягід.

По-друге, нічого нікуди не запихай! Вже скільки разів твердили світу, скільки повторювали гінекологи техніку безпеки, але все одно хто-небудь заграється. Будь ласка, не треба так.

Брудні розмови (Dirty Talk)

Багато хто любить "тихий секс", коли тільки ти, він і гучне дихання. Але, може бути, спробувати трохи поговорити? Розкажи йому, що ти відчуваєш, коли він рухається в тобі, або пофантазуй про те, що б ти зробила, зустрінься ви при інших обставинах.

"Іноді я уявляю, як ми їдемо в поїзді. Ми не знаємо один одного, ти сідаєш навпроти, дістаєш свій..." Загалом, чесно, ти можеш віддатися його фантазії або включити на повну котушку свою.

Секс: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН