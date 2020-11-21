У сексі хороша спонтанність. Вона додає вогню, кидає нас в обійми один одного, розбурхує. А якби ви діяли за планом?

Заглянули в щоденник, побачили запис "Зірвати один з одного одяг (пристрасно)" і скасували інші плани на вечір? Було б воно так само добре? Спробуємо з'ясувати.

Відкриємо карти з самого початку - однозначної відповіді на питання, чи підходить запланований секс саме тобі, немає - адже всі ми різні, і до питань комфорту теж підходимо кожна по‑своєму. Спробуємо зважити всі "за "і "проти", пише Cosmo.

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Звичайно, якщо ви зустрічаєтеся близько року, то у вас навіть питання не стоїть, чи потрібно планувати секс заздалегідь. Більш того, сама постановка проблеми, швидше за все, здається тобі дикою: як можна "вбити" найцінніше, що є в сексі — його несподіванка? Хіба сенс сексу не в тому, щоб він збуджував вас в самі часом невідповідні моменти?

Але вже через кілька років чимало пар починає відчувати труднощі в ліжку. Вони далеко не завжди пов'язані з якістю сексу — часто проблема криється в його кількості. Раніше, на самому початку відносин, партнери могли пожертвувати своїм комфортом заради бурхливої ночі: скажімо, ви могли займатися любов'ю до четвертої ранку, хоча комусь із вас рано вставати на роботу. Але з плином часу у ваше життя повертається звичний розпорядок - адже неможливо через день спати по три години.

І тоді ми починаємо приносити в жертву наше сексуальне здоров'я. З появою дітей ситуація ускладнюється: часу і особистого простору стає менше, але бажання хорошого сексу не пропадає. Складання графіку сексу може стати розв'язанням цієї проблеми. А може і не стати.

Секс за розкладом: "за"

Проблема неспівпадаючих темпераментів. Досить часто один з партнерів хоче сексу частіше, ніж інший, і це стає приводом для сварок. Коли секс запланований на кілька днів вперед, той, хто хоче сексу частіше, не відчуває роздратування, тому що точно знає, коли отримає розрядку, а другий — зможе підготуватися і завестися до цього дня.

Відсутність особистого простору і часу. Коли в родині є діти, вони забувають багато часу і сил і часом пара забуває про власні потреби. Запланований секс допоможе викроїти час для себе, виділити собі необхідний особистий простір. До дня Х пара може, наприклад, попросити посидіти з дитиною бабусю або прокинутися раніше, коли дитина ще в ліжку.

Розбіжність робочих графіків. Теж досить поширені труднощі у сімейної пари - коли час роботи у партнерів не збігається. Або коли ступінь втоми різна. Секс за планом в цих випадках може бути придатним рішенням проблеми, тому що партнери розрахують, в який час відчувають себе найбільш розслаблено.

Неможливість розслабитися. Коли живеш "на бігу", буває складно просто отримати задоволення: не покидають думки про роботу, прислухаєшся до телефону, краєм ока дивишся в пошту... Загалом, начебто секс є, але нібито з кимось іншим, не з тобою. Але коли ти впевнена, що зараз у тебе і у нього є дві години, які тільки ваші, що за цей час вас ніхто не потривожить, можна розслабитися і насолодитися моментом (або двома).

Секс за розкладом: "проти"

Відчуття, що ти "виконуєш обов'язок". Далеко не всім до душі ідея все планувати наперед. Деякі скаржаться, що така передбачливість позбавляє секс привабливості. Все одно що вимити посуд або почистити зуби.

Відсутність гнучкості. Будь-який розклад добре тоді, коли у вас більш-менш розмірене життя. Але якщо в графіку є багато «білих плям» або надзвичайних обставин, хоч плануй, хоч не плануй — все одно доведеться покластися на щасливий випадок.

"Немає настрою". Так, від цього планування теж не врятує. Навпаки, зірвався запланований секс через те, що у одного з партнерів немає бажання, може засмутити більше, ніж незапланований.

Загалом, чи буде для вас секс за графіком глухим кутом чи виходом зі скрутного становища, можна сказати, тільки спробувавши.

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Автор: УНІАН