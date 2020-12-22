Міжнародна компанія з виробництва презервативів провела опитування, в ході якого дізналася про кращі пози для сексу за версією жінок.
Дані дослідження опублікувала "Газета по-українськи".
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В опитуванні взяли участь 2827 сексуально активних жінок у віці від 18 до 34 років.
Перше місце посіла поза "чоловік ззаду" - 34%.
А ось місіонерська поза посіла друге місце параду улюблених секс-поз. Цю традиційну позу в сексі вибрали 30,9% жінок. У ній є тісний не тільки фізичний зв'язок, але і зоровий контакт.
У трійку кращих також увійшла "вершниця". Ця шалено популярна поза припала до душі 17,9% панянок, які брали участь в опитуванні.
Менше інтересу у жінок викликала поза "стоячи". Її назвали улюбленою лише 1,4% опитаних.
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