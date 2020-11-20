Найчастіше до тантри приходять саме дівчата, тому що більше потребують емоційного і духовного контакту як з собою, так і партнером.

Тантра допомагає емоційно, духовно і психологічно зблизити людей і перевести їхні інтимні відносини на більш високий і якісний рівень. Але, звичайно, осягати її основи готові далеко не всі. Для цього потрібне велике бажання, розуміння всіх деталей процесу і готовність регулярно приділяти час практиці.

Читайте такожСекс на столі: 6 порад, аби отримати насолоду і не травмуватися (18+) Також необхідно притримувати кількох правил, які наводить видання cosmo.com.ua.

Не змушуй чоловіка практикувати тантру

Найчастіше до тантри приходять саме дівчата, тому що більше потребують емоційного і духовного контакту як з собою, так і партнером. Чоловіків же, практикуючих цей вид сексу, значно менше. І якщо партнер також не горить бажанням дізнаватися про тантру, не змушуй його це робити. Такий підхід не принесе очікуваного результату і навіть може стати причиною конфлікту.

Не вживай алкоголь або заспокійливі

За день до тантричного сексу варто відмовитися від важкої їжі, а за пару годин почати медитувати, щоб емоційно і духовно налаштуватися на необхідну хвилю. Також такий підхід допоможе організму розслабитися і викинути з голови непотрібні думки. Але, коли на підготовку немає часу, люди намагаються досягти релаксу за допомогою алкоголю і седативних. Так робити не можна. Суть тантри якраз в тому, щоб людина сама навчилася приводити думки в порядок і управляти почуттями, а не покладатися на «допомогу залу».

Відмовся від інших видів сексу за два дні до практики

Це необхідно, щоб накопичити сексуальну енергію, а потім повільно і поступово її вихлюпувати. Також від інших видів сексу потрібно відмовитися, щоб хотілося взаємодіяти з партнером, а йому з тобою, чекаючи того самого оргазменного завершення практики. Хоча це не головне в тантрі. А ті, хто її давно практикують, кажуть, що відчувають більш тривалий і приємний оргазм, хоча займаються любов'ю не заради нього.

Практикуйте тільки наодинці і практично в темряві

Головне правило тантри - не відволікатися на побут, дзвінки і те, що відбувається навколо. Для цього потрібно залишитися з чоловіком наодинці в темній кімнаті і запалити свічки. Якщо ви живете з кимось в одній квартирі, дочекайтеся, поки їх не буде вдома. Або зніміть для практики номер в готелі. Тільки коли ніякі звуки або предмети не будуть відволікати партнерів, і вони зможуть зосередитися на своїх почуттях і коханій людині.

Робіть практики з відео - або аудіо-уроків

Тим, хто тільки починає вивчати тантру, рекомендуємо це робити з сертифікованим майстром або хоча б по відео - або аудіо-програмах. Інакше можна зробити якісь помилки і майже безглуздо просидіти, годину дивлячись на партнера. За книгами практикувати тантру теж важко, тому що доводиться постійно відволікатися і підчитувати, наприклад, як правильно дихати.

Виконуйте всі вправи по черзі

Для початку потрібно розслабитися, зручно сісти на підлогу, постеливши м'які ковдри, пледи і подушки, а також склавши ноги в «позу лотоса». Після встановіть зоровий контакт і спостерігайте за диханням один одного. Далі можна пробувати тантричний поцілунок. Його особливість в тому, що потрібно перебувати максимально близько до коханої людини, але при цьому не торкатися губами, а тільки трохи дихати на них. Після цього можна недовго мовчки полежати або посидіти обнявшись.

Закінчіть практику сексом в позі яб-юм

Перед тим, як нарешті перейти до інтиму, практикуючі пари і коучі рекомендують зробити еротичний масаж. Краще використовувати для цього спеціальні масажні свічки або масла для того, щоб розігріти тіло партнера. Після цього повільно і без поспіху переходимо до яб-юм. Для цієї пози чоловік сідає на підлогу, схрестивши ноги. Ідеально, якщо в "позі лотоса". Дівчина сідає зверху і обіймає торс ногами. При цьому партнери повинні покласти один одному на шию одну руку, а другу — на талію.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН