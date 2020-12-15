Експерименти - це добре, адже вносять різноманітність в інтимне життя. Іноді навіть запланований швидкий секс може додати нову родзинку у ваші стосунки.

З почуттям, з толком, з розстановкою - відмінний варіант для прекрасної ночі, але не завжди трапляється за планом.

Кожній парі корисно знати про те, як отримати задоволення від сексу, при цьому не затягуючи процес. Пропонуємо вам кілька ідей для швидкої близькості - щоб недовго і з задоволенням.

Знайди правильне положення

Найправильніша поза для швидкого сексу - це зручна поза, пише Cosmo. Якщо ти фантазуєш, як застрибуєш на нього з розбігу, відразу потрапляючи «в яблучко», запам'ятай: деяким мріям судилося залишитися мріями. Принаймні, до тих пір, поки ви обидва не отримаєте перше місце на змаганнях з парної акробатики.

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Перший варіант - доггі-стайл. Старий добрий доггі-стайл ніколи не підведе. Він не вимагає ніяких особливих навичок. Крім того, в цій позі тобі буде зручно стимулювати клітор. Ще один варіант, якщо ви приблизно одного зросту, - стоячи ззаду, але тут потрібен деякий досвід. Чоловікові рухатися не дуже зручно, так що краще потренуватися в спокійній атмосфері.

Ну і, нарешті, поза "жінка зверху". Чим вона хороша? Дуже просто. Якщо вас охопила убивча пристрасть де-небудь в лісі, то ризик сісти голою попою на мурашник дістанеться йому.

Не роздягайся

Це заощадить вам час. Якщо роздягання займає понад хвилину, є ризик того, що весь свисток піде в пар і пристрасть згасне так само раптово, як спалахнула.

Вільні спідниці та сукні ніби створені для того, щоб їх підняли! А якщо ви вирішили зайнятися сексом в громадському місці, то такий одяг в поєднанні з позою «наїзниці» ще й сховає вас від цікавих очей.

Врубай фантазію

Швидкий секс не передбачає, що ви витратите на розігрів покладені 15-20-30 хвилин, так що, швидше за все, тобі доведеться і самій постаратися, щоб завестися.

Пускай в хід найрозпусніші фантазії, які можуть прийти тобі в голову в цей момент. Це допоможе не тільки тобі, але і твоєму тілу — виробити потрібну кількість мастила...

Тримай під рукою змазку

Але при цьому її все одно може не вистачити, і секс тоді буде безповоротно зіпсований. Серйозно, мало що може зрівнятися з "сухим сексом". Це все одно що замість мочалки митися наждачним папером.

Так що будь передбачливою: поклади в сумочку маленький тюбик лубриканта.

Шляхи до відступу

Тобі все одно доведеться передбачити "план відступу" на випадок, якщо, наприклад, раптом повернуться твої батьки. Або стюардеса постукає до вас в туалет попередити, що починається зона турбулентності. Або ведмідь вийде з кущів прямо до вашого намету. Загалом, якою б романтичною не здавалася ідея швидкого сексу, краще, коли він відбувається без свідків.

Не займайся сексом на сходовій клітці власного поверху, якщо ось-ось повинна приїхати свекруха, щоб повернути вам онука.

Знайдіть правильне місце

Взагалі не займайся сексом на сходовій клітці свого поверху, якщо не хочеш, щоб тебе застукали. Найкраще знайти місце одночасно відкрите і відокремлене. Наприклад, ліс. Автомобіль з тонованими стеклами. Зрештою, ніхто не скасовував затишних куточків вашої ж квартири. Стеж за написами "Обережно, висока напруга" і "Пофарбовано".

Заплануй спонтанний секс

Так, звучить не дуже весело, але повір: кращий спонтанний секс — це спонтанний секс «за графіком». Насправді, звичайно, не потрібно нічого продумувати до дрібниць, досить побудувати загальне уявлення про те, коли, де, як (і з ким).

Всьому свій час

Найголовніший ворог спонтанного і швидкого сексу - втома. Він забирає чи не більше сил і емоцій, ніж «звичайний» секс. Так що, якщо твій партнер повернувся після 12-годинної робочої зміни, а ти рік працюєш без відпустки і вихідних, то, можливо, варто почекати з швидким сексом.

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Автор: УНІАН