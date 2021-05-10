І мова піде зовсім не про багатих і мегасексуальних.

Вчені американського Національного центру біотехнологічної інформації провели дослідження і з'ясували, що найпотужніші оргазми жінки отримують з тими чоловіками, які мають почуття гумору.

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Про це повідомляє Махім.

Опитування проводилося серед 103 жінок, які ведуть активне статеве життя. Більшість жінок сказали, що головна риса в чоловікові - це почуття гумору. На їхню думку, чим більш дотепний чоловік, тим він сексуально привабливіше.

І зауважте, що на першому місці у жінок зовсім не зовнішність або гроші.

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Автор: Діана Могилєвич