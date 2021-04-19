Виявилося, що найщасливіші люди, чиї анкети брали участь у дослідженні, займаються сексом раз на тиждень.

Кожна людина індивідуальна і сексуальні апетити у всіх різні. Комусь не вистачає сексу кілька разів на день, а когось цілком задовольняє секс раз на рік. Але науковцям вдалося знайти середнє значення навіть в такій індивідуальній справі, як сексуальні запити.

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Як пише Maxim, дослідники з Університету Міссісоги, що в канадській провінції Онтаріо, з'ясували, скільки разів в середньому щасливі люди займаються сексом. Щоб вивести середнє значення, їм довелося досконально вивчити анкети, що включали результати психологічних тестів, 25 510 осіб у віці від 18 до 89 років.

Виявилося, що найщасливіші люди, чиї анкети брали участь у дослідженні, займаються сексом раз на тиждень.

"Вважається, що часті статеві контакти роблять людину щасливішою, — поспішає розвінчати соціальні міфи глава дослідження, психолог Емі Мьюз. - Наше дослідження довело, що кількість контактів не підвищує настрій. Досить займатися сексом раз на тиждень, зберігаючи таким чином зв'язок з партнером, і залишатися щасливою людиною».

Так що, коли наступного разу спробуєш підняти собі настрій частими статевими зв'язками, гарненько подумай, чи зробить це тебе щасливішим. І тільки потім кидайся в безодню розпусти.

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Автор: Григорій Бондар