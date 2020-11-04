Одна з порад - еротичний масаж. Для нього можна використовувати найрізноманітніші предмети - пір'я, батоги, іфбратори, шоколад, гарячий віск, шовк, фрукти.

Задовольнити чоловіка в ліжку бажає кожна жінка, однак для того, щоб це вийшло є деякі поради.

Читайте такожНазвано десятку секретів найкращого сексу в житті, які можна почерпнути з порнофільмів

Видання cosmo.com.ua наводить деякі з них.

Експерименти з техніками мінету

Є більше сотні способів доставити чоловікові задоволення за допомогою оральних ласк. Якісь парнтеру можуть не сподобатися, але більшість технік його приємно здивують. Тому не бійся замість звичної "глибокої глотки" ніжно придавлювати, облизувати і покусувати член. Не забувай при цьому про яєчка, мошонку і простату. Тільки будь з ними ще більш ніжною і акуратною.

Використовуй секс-гаджети

Від вібронасадок на язик і вакуумних стимуляторів до вібропуль і масажерів. Перед покупкою будь-якого з гаджетів обов'язково поговори з партнером і дізнайся, чого він очікує від таких ласк із застосуванням іграшок. А краще-візьми чоловіка з собою в секс-шоп. Це зближує, інтригує і заводить.

Не забувай про лубриканти

Вони дійсно роблять оральний секс більш приємним як для тебе, так і для партнера. Під час мінету у чоловіка виділяється передеякулят - в'язка прозора рідина, яка частково може замінити лубрикант. Але чим довше тривають ласки і чим вони інтенсивніші, тим більше при цьому потрібно зволоження. До того ж, якщо ти чергуєш мінет з поцілунками, передеякулят дуже швидко висихає. А деякі з лубрикантів навіть допомагають впоратися з блювотним рефлексом при глибокому мінеті.

Будь активною, але не поспішай

Ласки-історія не про швидкість. Основне завдання прелюдій - підготувати тіло партнера до близькості і налаштувати самого чоловіка на певну хвилю. Тому важливо застосовувати багато технік того ж мінету і цілувати по черзі всі ерогенні зони, але робити це в помірному темпі, але не дуже повільно.

Не кусайся і не дряпайся

Це завжди боляче. А коли мова про пеніс і мошонку — дуже боляче. І яким би сильним і мужнім не був партнер, такі ласки йому точно не сподобаються. Тому з зубами і нігтями потрібно бути акуратною. Так, можна покусувати, але дуже-дуже ніжно шкіру біля пеніса, груди і вуха. А нігтями проводити тільки по животу або спині. Шию краще не чіпати. Шкіра в цій зоні тонка, і ти можеш випадково залишити почервоніння або рани.

Спробуй еротичний масаж

Тут можеш дати волю фантазії і використовувати найрізноманітніші предмети. пір'я, батоги, вібратори, шоколад, гарячий віск, шовк, фрукти — для еротичного масажу підійдуть і продукти, і секс-іграшки. І, звичайно, твоє тіло. Головне, використовуй при цьому спеціальні масла, які, потрапляючи на слизові, не викликають почервоніння і свербіння.

Говори компліменти

Під час орального сексу поговорити не вийде. Але при ніжних поцілунках або еротичному масажі можна шепнути чоловіку на вушко кілька комплементів. Тільки постарайся відмовитися від банальних «який ти тигр» або «ти кращий». А ось фрази а-ля "я чекала цілий день, щоб поцілувати твій величезний пеніс" — вже щось. Тільки не перестарайся, комплімент завжди повинен бути щирим.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН