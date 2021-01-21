Коли у партнерів багато роботи, тому не вистачає часу на повноцінний відпочинок, секс може перетворитися в каторгу.

Щоб секс став кращим, потрібно багато і постійно працювати. А ось щоб його погіршити, досить однієї з нижчеперелічених проблем.

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Розбіжності щодо інтимних гаджетів

Саме ця причина буває яблуком розбрату між партнерами, коли один жадає експериментів, а інший не вважає покупку іграшок необхідною.

Перетворення ліжка у місце зустрічі з друзями

Фрілансеру, який працює вдома, потрібно зонувати простір або розставити меблів таким чином, щоб був поділ на робоче місце і місце відпочинку. З інтимним життям історія схожа. Тому важливо, щоб ліжко, в якому ти спиш з хлопцем, не перетворювалося в місце для перегляду всією компанією фільмів. Якщо ж у вас однокімнатна квартира і всього один диван, розстав по кімнаті крісла-мішки і повністю прибирай ліжко перед приходом гостей. Інакше партнери не зможуть повністю на ньому розслабитися.

Свійські тварини

Ти любиш свого кота всією душею. Однак краще, якщо під час сексу або навіть просто відпочинку з чоловіком, Барсик буде залишатися в іншій кімнаті. По-перше, тварина перетягує на себе увагу. Не вистачало ще, щоб чоловік конкурував з котом. По-друге, під час близькості той же Барсик може стрибнути в ліжко, налякати вас або, найгірше, подряпати.

Втома і тривала відсутність сну

Коли у партнерів багато роботи, тому не вистачає часу на повноцінний відпочинок, секс може перетворитися в каторгу. Або закінчитися не оргазмом, а міцним сном. Також через втому людині завжди важче розслаблятися і взагалі отримувати задоволення від процесу. А значить, і безпосередньо оргазм під питанням.

Бардак в квартирі

Відсутність порядку також може зробити секс гіршим. І тому, що всі твої думки (або думки партнера, якщо він чистюля) будуть про брудний посуд або купу не праної білизни, і тому, що така атмосфера явно не сприяє отриманню насолоди. Якщо у партнерів таке ставлення до чистоти, сексом краще не займатися до тих пір, поки вдома не буде чисто і прибрано.

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Автор: УНІАН