Коли голова забита роботою, а шлунок - соковитими стейками, отримати задоволення від сексу майже неможливо.

Стреси, втома і нерозуміння свого тіла загрожують дівчатам відсутністю оргазму. Але є п'ять способів вчасно вирішити або навіть попередити проблему.

Читайте такожНазвано п'ять порад для найкращого мінету в його життіВидання cosmo.com.ua зібрало ці способи.

Навчитися розслаблятися

Коли голова забита роботою, а шлунок - соковитими стейками, отримати задоволення від сексу майже неможливо. Тому, по-перше, потрібно медитувати, щоб навчитися відпускати всі думки і занурюватися в процес. По-друге, краще відмовитися від ситних трапез і алкоголю перед близькістю. Спочатку він сильно збуджує, а потім швидко притупляє всі відчуття.

Робити гімнастику Кегеля

Причиною відсутності оргазму можуть бути проблеми з м'язами тазового дна. Якщо вони не треновані, отримати задоволення складніше - стінки піхви слабо охоплюють член, тому не відбувається стимуляція точки G. для гімнастики Кегеля не потрібні спеціальні час або місце. Досить купити вагінальні кульки і з їх допомогою покращувати тонус м'язів піхви.

Використовувати стимулюючий лубрикант

Стимулюючий лубрикант або рідкий вібратор — це must have і порятунок для всіх дівчат, яким важко досягти оргазму від звичайних стимуляцій під час сексу. Ці засоби мають пульсуючий або вібруючий ефект і впливають на клітор. Також лубриканти може використовувати партнер, капаючи пару крапель на пеніс. Тоді незабутні відчуття гарантовані обом.

Мастурбувати

Іноді проблема відсутності оргазму в тому, що дівчина не знає, де у неї ерогенні зони і чутливі ділянки піхви. А найкращий і ефективний спосіб їх відшукати - мастурбація і вивчення свого тіла. Його потрібно погладжувати, щипати, масажувати і пестити. Тоді дівчина зрозуміє, які дотики і де конкретно приносять найбільше задоволення і зможе допомогти партнеру довести себе до оргазму.

Урізноманітнити прелюдію

Тільки поцілунки або погладжування протягом декількох хвилин не завжди здатні повністю збудити дівчину. Тому прелюдія повинна тривати довше. Також вона кожен раз повинна хоча б трохи відрізнятися від попередньої. Для цього, наприклад, можна використовувати різні масажні техніки, вібратори, батоги або вершки.

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Автор: УНІАН