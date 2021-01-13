Потрібно використовувати п'ять методів, які точно урізноманітнюють сексуальне життя.

Якщо останнім часом секс став дещо прісним, можна його урізноманітнити кількома пікантними ідеями.

Читайте такожЛюбе дзеркальце, скажи: названі топ-3 ідеї використання дзеркала під час сексу (18+)Що це за ідеї пише видання cosmo.com.ua.

1. Зроби його оргазм інтенсивнішим

Щоб зробити його оргазм інтенсивнішим, спробуй наступний прийом: коли відчуєш, що він вже зовсім близький до «фінішу», розташуй свій вказівний і середній пальці під його мошонкою. Здійснюй масажуючі кругові рухи 15-20 секунд і насолоджуйся результатом.

2. Мастурбуй у нього на очах

Реалізуй одну з його найзаповітніших фантазій - закрий очі і песть себе у нього на виду. Більшість хлопців знаходять це дуже збудливим і еротичним.

3. Дражни поцілунками

Почни цілувати його губи, а потім опускайся вниз по шиї, грудях і животу. Коли дійдеш до пеніса, поцілуй і його, але тут же повертайся назад вгору. Повтори кілька разів, поки він не стане молити про пощаду.

4. Влаштуй оральні ласки біля дзеркала

Наступного разу, коли вирішиш подарувати хлопцю сеанс чудового орального задоволення, розташуйся біля дзеркала — те, що ви обидва побачите, надовго залишиться у вашій пам'яті.

5. Танцюй стриптиз

Станцуй йому стриптиз - це свого роду класика жанру, яка завжди діє безвідмовно. Налаштуватися на потрібний лад допоможе музика Шаде, Бейонс і Донни Саммер, приглушене верхнє світло і келих ламбруско.

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Автор: УНІАН