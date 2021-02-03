Дефіцит місця для інтиму в квартирі актуальний для кожної другої пари, кажуть сексологи.

Чи не кожна друга родина живе в затісних для комфортних інтимних стосунків умовах і часто це шкодить шлюбам. Сексологи заговорили про це голосніше під час карантину. Запитання, як зовсім не відмовитись від любощів в умовах, коли в оселі багато дітей, чи батьки у сусідній кімнаті — одне з найпопулярніших у секс-чатах.

Читайте такожЕксперт назвала оптимальну кількість сексу та шляхи розв'язання проблем в інтимному життіЯк йдеться у сюжеті ТСН, знайти час на інтим для Наталії та Андрія щоразу як подвиг. Подружжя разом понад 20 років і виховують трьох синів. Одному 18, середньому — 9, а найменшому — 4 з половиною. Знімають житло, і найчастіше це були одна або дві кімнати.

Пара не приховує — коли маленька квартира і багато дітей, доводиться бути винахідливими. Рятує завжди машина. Вони влаштовують там побачення. Також пара може зняти кімнату у готелі.

Дефіцит місця для інтиму в квартирі актуальний для кожної другої пари, кажуть сексологи.

"Секс у маленькій квартирі є великою проблемою, тому що ця приказка "з милим рай у курені" має право на життя, але до певного часу", — вважає сексолог Ігор Чорнокульський.

У секс-чатах запитання "де" і "як" загострилися під час карантину.

"Це актуально для більшості, тому що мало хто має будинки, де є крило для дітей і крило для батьків. Наші життєві умови — одна кімната, дві кімнати, тоненькі стіни", — зазначає секс-блогерка Ірина Клекіт.

Найбільша проблема, що в тісних умовах подружжя часто секс відкладає на потім. Сексологи радять зонувати кімнати шафами чи книжковими полицями. Якщо це одна кімната, то шафу на всю стіну: за шафою сплять діти, а перед нею сплять батьки чи навпаки. Топ-місце для усамітнення — у ванній, проте організувати його можна усюди.

Головний секрет інтиму в маленьких квартирах, кажуть досвідчені подружжя, це не чекати, поки хтось зробить. І докладати зусиль кожному, попри все. Сексологи запевняють, що це саме ті зусилля які винагороджуються гармонією в родині.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН