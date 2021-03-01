Навчившись простих секс-трюків, можна істотно урізноманітнити своє інтимне життя.

Перетворити секс з розряду "ну таке ..." в "О, Господи, невже мені це не сниться?!" не так вже й складно. Спробуй застосувати на практиці деякі маленькі підказки і будь впевнена — бойфренд ніколи цього не забуде.

Читайте такожДослідження підтверджують, що секс допомагає в боротьбі з безсоннямЧотири секс-трюки, які він запам'ятає назавжди, зібрало видання cosmo.com.ua.

1. Підтримуй зоровий контакт

Це зовсім не так дивно, як може здатися на перший погляд. Навпаки, дивлячись прямо в очі один одному під час сексу, партнери відчують емоційне єднання і зв'язок, що, в свою чергу, посилить обопільне збудження.

2. Дражни його

Перекинь його на спину, сама сядь зверху і скажи: «сьогодні правила диктую я, і краще б тобі мене слухатися». Потім повідом йому умови гри: він не повинен кінчати до тих пір, поки ти йому не дозволиш і навпаки. Поперемінно пестіть ерогенні зони один одного (соски, шия, внутрішня поверхня стегон), але не доводьте «справу» до фіналу. У міру того, як буде наростати збудження, буде наростати і сексуальне передчуття, що працює краще будь-якого афродизіака.

3. Створи справжню близькість

Всупереч поширеній думці, найінтимнішою і близькою емоційно позою є зовсім не місіонерська. Запропонуй хлопцеві сісти біля ліжка, попередньо підклавши йому під спину м'яку подушку, а сама влаштовуйся зверху. Завдяки тому, що ви обидва сидите, можна буде тримати один одного в тісних обіймах, цілуватися, дивитися в очі.

4. Підстьобни його відчуття

Використовуй шовковий шарф або краватку, щоб зав'язати очі бойфренду. Тимчасово позбавивши його зору, ти моментально загостриш всі інші почуття - дотик, нюх. Ефект можна посилити ще більше, якщо вставити йому в вуха навушники з включеною музикою (приємною, зрозуміло).

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Автор: УНІАН