Один із способів-практикувати інтимні паузи.

Якщо презервативи або лубриканти з пролонгуючим ефектом не змогли продовжити секс, час задіяти більш ефективні лайфхаки.

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Практикувати інтимні паузи

Протягом декількох днів, тижня або місяця, залежить від того, як часто пара займається сексом. Як мінімум, потрібно подвоїти час, який проходить між близькістю. Тоді тіла скучать один за одним, і секс стане більш яскравим і тривалим.

Займатися сексом при мінімальному збудженні

Коли обидва партнери дуже збуджені, вони буквально накидаються один на одного і швидко оргазмують. Коли ж у них немає бурхливого бажання займатися любов'ю, потрібно більше часу на прелюдію і безпосередньо сам секс, щоб кожен отримав задоволення.

Домовитися розтягувати оргазм

Це не секс-варварство, а ефективний спосіб зробити близькість більш приємною і тривалою. Його суть в тому, щоб змінювати позу або техніку, коли хтось відчуває, що ось-ось закінчить.

Урізноманітнити прелюдію

Оральний секс - це круто. Але попередні ласки не повинні складатися тільки з мінету або кунілінгусу. Потрібно використовувати на цьому етапі і масаж, і секс-іграшки, і БДСМ-пристосування, і пристрасні поцілунки.

Спробувати тантричний секс

Його головне завдання в цьому випадку - заспокоїти почуття партнерів, допомогти їм більше розслабитися і відчути один одного. Якщо чоловік готовий до такого експерименту, він буде приємно здивований тим, скільки може тривати секс після тантричних практик.

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З одного боку, воно ще більше збуджує і натякає, що секс, який триває довше 15 хвилин, вже дуже довгий. Але, з іншого, надихає зробити заняття любов'ю більш різноманітними: змінити локацію, пози, техніки або навіть запросити в ліжко когось третього.

Поставити собі мету

Якщо всі попередні лайфхаки пройшли повз ліжка, час переходити до важкої артилерії: посперечатися з партнером, що близькість може тривати довше звичайного. Звичайно, це може образити чоловіка. Але, він теж зацікавлений в результаті і самій "суперечці", тому погодиться себе перевірити.

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Автор: Іван Бойко