У Києві від початку карантину зареєстровано на 35% менше шлюбів, ніж за аналогічний період 2019 року, зменшилось також число розлучень - на 19%.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
«Усього з березня цього року шлюб узяли 13 тис. 604 пари, розлучилися ж – 2 тис. 310. У порівнянні з минулим роком за цей період кількість зареєстрованих шлюбів у столиці зменшилася на 34,5%. Кількість розлучень також зменшилася - на 19%», - сказав мер.
За його інформацією, зокрема за попередній тиждень у столиці узяли шлюб 354 пари, розлучилися - 67 пар.
Шлюби і розлучення: як змінилася ситуація через карантин
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