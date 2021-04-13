Медичний портал DrEd.com провів опитування серед своїх користувачів, що стосувалося їх сексуальних уподобань. В опитуванні взяли участь понад 2000 тисяч осіб (обох статей), що живуть сексуальним життям.
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Серед безлічі різних питань, що стосуються інтимного життя опитаних, було питання і про улюблену позу. На загальний подив, на перше місце вийшла поза "чоловік ззаду": вона названа найпопулярнішою, причому і у чоловіків, і у жінок, пише Maxim.
Виявилося, жінки такі ж шанувальниці пози "чоловік ззаду"! Приємний сюрприз.
Пропонуємо ознайомитися з рейтингом інших поз в порядку убування:
- Чоловік ззаду
- Місіонерська
- Наїзниця
- Ноги на плечах
- 69
- Лежачи на боці
- Наїзниця задом наперед
- Оральний секс
- Анальний секс
- Секс на столі
Зверни увагу на те, що "секс на столі" - останній в списку сексуальних пріоритетів у обох статей. І це при тому, що, згідно з опитуванням "Який секс Ви б хотіли спробувати?", секс на столі — на першому місці.
Ясна річ, що всі ми різні. У кожного свої переваги і підходи до питання сексу. Звичайно ж, краще експериментувати з позами і вивчати переваги своєї половинки. Також варто і не забувати про те, що під час сексу добре повинно бути вам обом!
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