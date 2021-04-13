А ви замислювалися над тим, яка поза в сексі дозволяє отримати максимум задоволення? А яку позицію обожнює ваша половинка?

Медичний портал DrEd.com провів опитування серед своїх користувачів, що стосувалося їх сексуальних уподобань. В опитуванні взяли участь понад 2000 тисяч осіб (обох статей), що живуть сексуальним життям.

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Серед безлічі різних питань, що стосуються інтимного життя опитаних, було питання і про улюблену позу. На загальний подив, на перше місце вийшла поза "чоловік ззаду": вона названа найпопулярнішою, причому і у чоловіків, і у жінок, пише Maxim.

Виявилося, жінки такі ж шанувальниці пози "чоловік ззаду"! Приємний сюрприз.

Пропонуємо ознайомитися з рейтингом інших поз в порядку убування:

Чоловік ззаду

Місіонерська

Наїзниця

Ноги на плечах

69

Лежачи на боці

Наїзниця задом наперед

Оральний секс

Анальний секс

Секс на столі

Зверни увагу на те, що "секс на столі" - останній в списку сексуальних пріоритетів у обох статей. І це при тому, що, згідно з опитуванням "Який секс Ви б хотіли спробувати?", секс на столі — на першому місці.

Ясна річ, що всі ми різні. У кожного свої переваги і підходи до питання сексу. Звичайно ж, краще експериментувати з позами і вивчати переваги своєї половинки. Також варто і не забувати про те, що під час сексу добре повинно бути вам обом!

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Автор: Іван Бойко