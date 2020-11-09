Науковці визначають поняття "оргазму" як почуття сильного задоволення, що виникає під час сексуальної активності. Жіночий оргазм досі залишається таємницею. Але рано чи пізно і вона повинна стати явною.

Протягом багатьох років чоловічий оргазм досліджували і вивчали. Але тільки в 1992 році Національні інститути здоров'я США створили програму з дослідження здоров'я жіночої піхви.

Таким чином, жіночий оргазм залишається оповитим таємницею і часто ігнорується в громадських дискусіях про секс, пише The Independent.

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В результаті цієї невідповідності в публічних розмовах жінки часто залишаються в невіданні щодо деталей своєї анатомії, а це означає, що для деяких секс не завжди настільки приємний, як повинен бути.

І ті, хто щосили намагається досягти оргазму, можуть подумати, що з ними щось не так, хоча насправді проблему вирішити набагато простіше, ніж вони думають.

Як стверджують науковці, проблеми з оргазмом можна розділити на два типи: первинні, коли жінка ніколи не відчувала оргазму, і вторинні, коли жінка відчувала оргазм в минулому, але не може цього зробити зараз. Загальний термін, що застосовується до тих, хто відчуває труднощі з досягненням оргазму, - аноргазмія.

Гінеколог і психосексуальний терапевт розкрили сім причин, через які жінки можуть не досягти оргазму, і способи боротьби з ними.

1. Алкоголь

Занадто велика кількість алкоголю може вплинути на приплив крові до клітора, який для більшості жінок є тією частиною вульви, яка вимагає стимуляції для досягнення оргазму, пояснює доктор Шрі Датта, гінеколог з Intima.

"Куріння також може мати вплив", - додає вона. - «Так що, якщо ви намагаєтеся досягти оргазму, подумайте про те, скільки ви п'єте або курите в залежності від тяжкості ваших симптомів».

2. Проблеми з комунікацією

Можливість сказати своєму партнерові, чого ви хочете і як вам подобається, - невід'ємна частина хорошого сексу і досягнення оргазму, зазначає Кейт Мойл, психосексуальний терапевт з Lelo.

"Ваш партнер не вміє читати думки, і якщо ви не можете сказати йому, то не обов'язково він буде це знати сам», - пояснює вона. - "Найкраще підходити до цього позитивно, некритично. Не "ти робиш це неправильно", а скоріше "мені дуже сподобалося, коли ти...., не могли б ми спробувати це ще раз?" Або говорити прямо і ясно, а не двозначно, пропонуючи конкретні інструкції, яким йому буде легко слідувати, або покажи йому, як було б добре, ведучи його руки по твоєму тілу».

3. Відсутність впевненості в собі

За словами Мойл, якщо ви не відчуваєте себе комфортно у власній шкірі, це може негативно позначитися на вашому сексуальному житті.

«Це може перешкоджати нашій здатності бути в цей момент», - пояснює вона. - «Це тому, що негативні думки заважають нам відпустити і дозволити фізичним відчуттям бути в центрі уваги».

4. Стан здоров'я

Існує ряд захворювань, через які жінкам важко або неможливо досягти оргазму. Наприклад, розсіяний склероз може вплинути на вашу здатність до оргазму, зазначає доктор Датта.

"Переконайтеся, що Ви звернулися за лікуванням якомога раніше, щоб боротися з цими захворюваннями», - додає вона.

Крім того, деякі ліки від вже існуючих захворювань можуть пригнічувати здатність жінки до оргазму.

"Антидепресанти та антигістамінні препарати можуть пригнічувати оргазм", - говорить Датта, - тому переконайтеся, що ви регулярно переглядаєте тип і дозу ліків, які ви приймаєте, зі своїм лікарем».

5. Сексуальна стимуляція

Просте пояснення того, що жінка відчуває труднощі з оргазмом, може полягати в тому, як її стимулюють під час сексу. За словами Мойл, це одна з найбільш частих причин, через які жінки не відчувають оргазму.

"Найкращий спосіб зрозуміти, що вам найбільше подобається, - самодослідження.

«Це повинно бути не тільки на ваших геніталіях, але і по всьому тілу, щоб викликати задоволення і відчуття».

Крім того, варто враховувати, що більшості жінок для досягнення оргазму потрібна стимуляція клітора, а не тільки проникнення, - зазначає доктор Датта.

"Маючи це на увазі, важлива сексуальна прелюдія. Крім того, подумайте про різні пози і керованої мастурбації, які можуть посилити збудження».

6. Соціальний тиск

Соціальний тиск, такий як стрес, фінансові та робочі труднощі, можуть вплинути на вашу здатність досягати оргазму під час сексу, пояснює доктор Датта.

«Це також може включати проблеми у відносинах, особливо якщо є недовіра або конфлікти, які не були вирішені», - додає вона.

У цих випадках може виявитися корисним консультування пар, а також секс-терапія, вважає доктор Датта.

7. Психічний добробут

За словами доктора Датти, ваше психічне благополуччя також може сприяти вашій здатності до кульмінації.

"Наприклад, якщо ви страждаєте депресією або тривогою, вам може бути важко досягти оргазму».

Якщо ви думаєте, що це може бути так, вам рекомендується звернутися за допомогою до гінеколога, який зможе призначити когнітивно-поведінкову терапію і, при необхідності, консультації.

Секс: новини на тему оргазму

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Автор: Вікторія Гордієнко