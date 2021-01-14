Дослідження показали, що найвища самооцінка серед чоловіків спостерігається у тих, чиї жінки регулярно відчувають оргазм.

Більшість чоловіків не надто стурбовані тим, щоб доставити своїй сексуальній партнерці максимальне задоволення від статевого акту. Однак вчені дійшли висновку, що в результаті цього вони багато втрачають, оскільки жіночі оргазми мають позитивний вплив на здоров'я чоловіків.

Читайте такожНазвано п'ять секс-трюків, які зроблять чоловіка твоїм навікиДослідження показали, що найвища самооцінка серед чоловіків спостерігається у тих, чиї жінки регулярно відчувають оргазм. Більш того, гармонійні статеві акти в цілому позитивно впливають на чоловічу психіку і емоційний стан, передає medikforum.

"Результати дослідження показали, що оргазми жінок є стимулятором діяльності для чоловіка", - розповіла вчений з США Сара Чедвік.

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Автор: УНІАН