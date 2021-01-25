Сучасний ритм життя робить все можливе для того, щоб з нього зникав секс. Що ж тоді робити тим парам, які не готові відмовлятися від інтиму?

Блогерка з Австралії Джессіка Худ поділилася дієвою порадою, як зробити секс регулярним.

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Худ на своїй сторінці в Instagram розповіла, що чоловікам варто вкладатися у 2-годинне вікно, якщо вони хочуть регулярно займатися сексом, пише Men 24.

Як потрапити у "золотий" проміжок часу для регулярного сексу

Секс за графіком

Відразу ж зазначимо, що це правило стосується здебільшого пар з маленькими дітьми. Але його можна використовувати усім, адже певна закономірність спостерігається у всіх без винятку парах.

Тож, на думку Худ, потрібно встигнути зайнятися сексом зі своєю коханою до 21:30. Чому? А тому, що о 21:29 твоя дружина почне розповідати, наскільки вона стомилася та позіхатиме. Тому ти повинне не проґавити слушний момент, намагаючись спокусити свою кохану.

У чому криється секрет

Блогерка розповіла, що після вкладання дітей спати о 19:30, у неї залишається кілька годин бадьорості. У цей час вона, як правило, прибирає в домі, миє посуд або готує їжу на наступний день. Тож ближче до 22:00 вона настільки стомлюється, що єдине, чого вона бажає, – піти спати. Скористайся цим своєрідним графіком, щоб у вас обох була можливість займатися регулярно сексом.

А після цього можеш з чистою совістю допомогти своїй дружині по дому. Тим паче що науковці довели: чоловіки, які миють посуд, мають більше шансів на регулярний секс.

Джессіка, власне, закликає чоловіків допомагати своїм дружинам по дому. Це дозволить не лише регулярно займатися сексом, а й підтримувати іскру між вами обома. І в такому разі вже не виникатиме стереотипних думок, пов'язаних з тим, що інтимне життя з народженням дитини кудись зникає. Воно є, якщо не лінуватися ділити обов'язки порівну.

"До того ж немає нічого сексуальнішого, ніж чоловік, котрий миє посуд і нарізає бутерброди. Особливо, якщо він це робить без сорочки", – резюмувала Джессіка Худ.

Тож прислухайся до поради блогерки. Допомагай своїй коханій по дому, а також не забувай користуватися правилом 2-годинного вікна. І буде вам обом неземна насолода.

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Автор: УНІАН