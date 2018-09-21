У мережі шоковані звірячим побиттям новонародженого на Миколаївщині (фото)

У Первомайську в лікарню підкинули коробку з побитим немовлям.

До лікарні Первомайська Миколаївської області невідомі підкинули новонародженого по-звірячому побитого хлопчика.

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Тіло дитини було вкрите синцями та саднами, пише на своїй сторінці у Facebook Управління у справах дітей Первомайської міськради.

"Близько 22.00 14.09.2018 р. на території акушерського відділення Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні невідомою особою в картонній коробці було залишено новонароджену дитину чоловічої статі", – йдеться в повідомленні.

Лікарі при огляді дитини були приголомшені тим, що на тілі немовляти були численні садна, синці, подряпини, згодом встановлено діагноз закрита черепно-мозкова травма.

Дитину терміново помістили в реанімаційно-анестезіологічне відділення. Зараз лікування хлопчика триває в Миколаївській обласній дитячій лікарні.

"Немає слів", "Бити таку дитину?", "Як можна так чинити? Це якою твариною треба бути", "О Боже, який жах", - пишуть у коментарях під фото побитої дитини.