Помер малюк, підкинутий лікарям у коробці на Миколаївщині

Стан дитини медики оцінювали як украй важкий.

Новонароджений малюк, якого підкинули на територію Первомайської лікарні на Миколаївщині, помер.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар Первомайської центральної міської лікарні Олег Чекрижов.

Медики понад тиждень боролися за життя малюка, але безуспішно. "На жаль, Богданчик помер", - написав лікар.

Нагадаємо, 14 вересня в лікарні Первомайська в картонній коробці підкинули новонародженого хлопчика, на тілі якого нібито були сліди побоїв. Але пізніше виявилося, що у дитини сепсис. Його стан медики оцінювали як украй важкий.