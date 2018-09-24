Помер малюк, підкинутий лікарям у коробці на Миколаївщині
13:51, 24 вересня 2018Новини регіонів
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Стан дитини медики оцінювали як украй важкий.
Дитина померла / фото facebook.com
Новонароджений малюк, якого підкинули на територію Первомайської лікарні на Миколаївщині, помер.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний лікар Первомайської центральної міської лікарні Олег Чекрижов.
Медики понад тиждень боролися за життя малюка, але безуспішно. "На жаль, Богданчик помер", - написав лікар.
Нагадаємо, 14 вересня в лікарні Первомайська в картонній коробці підкинули новонародженого хлопчика, на тілі якого нібито були сліди побоїв. Але пізніше виявилося, що у дитини сепсис. Його стан медики оцінювали як украй важкий.
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