Депутата, який морив голодом 4-річного сина, позбавили батьківських прав

Окрім депутата, батьківських прав на хлопчика також позбавлена його дружина.

У Кіровоградській області суд позбавив батьківських прав депутата Новоукраїнської районної ради Олександра Мольченка, який підозрюється у знущанні над малолітнім сином.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Новоукраїнського районного суду Яна Зарюгіна, відповідне рішення суд прийняв учора, 6 листопада.

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Окрім Мольченка, батьківських прав на хлопчика також позбавлена його дружина.

Згідно з повідомленням, суд ще не розпочинав розгляд справи про відібрання чотирьох дітей, які виховувалися у родині Мольченків. Наразі діти відібрані у родини на підставі рішення служби у справах дітей Новоукраїнської РДА.

Як повідомляв УНІАН, у серпні у місті Новоукраїнка Кіровоградської області з родини забрали хлопчика, якому наразі вже виповнилося 4 роки, із критичною вагою у 8 кілограмів. За фактом злісного невиконання батьківських обов’язків розпочато розслідування.

9 жовтня Новоукраїнський районний суд обрав Мольченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.